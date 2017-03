Un atelier de formation sur la gestion d’une plateforme informatique à Kinshasa.

Kinshasa, 24 mars 2017 (ACP). – Le Projet de renforcement de l’observation citoyenne des élections (PROCEC) a organisé, du 22 au 23 mars à son siège, avec l’appui financier de l’Union européenne, un atelier de formation sur l’administration et la gestion d’une plateforme informatique de centralisation et d’analyse des données de l’observation citoyenne, dénommée « Etectas ».

Le directeur-pays de « Electoral institute for sustainable democraty in Africa » (EISA) en RDC et chef d’équipe du PROCEC, M. André Kabunda, a annoncé le lancement, le 31 juillet 2016, des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs effectuées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans la province-pilote du Nord-Ubangi.

«Cette opération sera étendue six mois plus tard à deux aires opérationnelles », a-t-il indiqué. L’aire opérationnelle 1 comprend les provinces du Sud-Ubangi, de l’Equateur, du Lualaba, de la Mongala, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika et de la Tshuapa alors que l’aire opérationnelle 2 comprend les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema.

Pendant que la CENI projette d’étendre, dans les jours à venir les opérations dans les nouvelles aires, couvrant, par voie de conséquence, l’ensemble du territoire national, certaines provinces dans lesquelles se déroulent les opérations, a noté le chef d’équipe du PROCEC, expriment des réserves sur l’intégrité de l’enrôlement en cours, cette situation étant de nature à entacher la fiabilité ainsi que le caractère consensuel du fichier électoral attendu, voire de l’ensemble du processus électoral, a-t-il fait observé.

Mise en place d’un mécanisme efficace d’évaluation du processus électoral

C’est la raison qui l’a poussé à s’adresser à la société civile désireuse en pareille circonstance, de constituer un mécanisme professionnel efficace d’évaluation du processus électoral, de développer et d’exprimer des procédures, outils et méthodes à même d’assurer et de renforcer son efficacité d’action autant que son positionnement dans le processus électoral.

C’est dans une telle perspective que, avec l’appui du PROCEC, la Synergie des missions d’observation citoyenne des élections (SYMOCEL ) a mis sur pied une plateforme informatique destinée à centraliser et à traiter des données transmises du terrain par les organisations membres.

La plateforme dénommée « Election analysis system » se présente comme un outil innovant d’analyse des données dans l’optique d’un meilleur suivi des opérations électorales sur le terrain, a indiqué M. Kabunda pour qui, pour assurer l’efficience d’un tel outil, il est important que les organisations bénéficiaires du PROCEC en saisissent la logique intrinsèque et soient en mesure d’en faire un usage correct. ACP/Kayu/JGD/FMB