Atelier de renforcement des capacités des opérateurs forestiers à Kinshasa

Kinshasa, 20 Oct. 2017 (ACP).- Le ministre de l’Environnement et développement durable, Amy Ambatobe Nyongolo, a donné jeudi à Béatrice hôtel de Kinshasa, le coup d’envoi des travaux de l’atelier organisé par la Fédération des industriels du bois (FIB), à l’intention de ses membres. Cette rencontre est placée sous le thème : ‘’ Projet d’appui au renforcement des compétences des acteurs non-étatiques à la législation et réglementation du secteur forestier en RD Congo’’.

Le ministre a apporté son soutien à l’initiative de la FIB, indiquant qu’elle doit permettre aux participants d’avoir la même compréhension sur les textes légaux et réglementaires du pays. Il a manifesté aussi la préoccupation du gouvernement qui, selon lui, vise à assainir ce secteur, en insistant notamment sur la légalité des opérations de concessions forestières, l’exploitation et l’exportation du bois congolais.

Pour sa part, le président de la FIB, Gabriel Mola Motya, a situé le projet dont il est également le directeur, dans le cadre des négociations ouvertes entre la RDC et l’Union européenne, en vue de la conclusion d’un Accord de partenariat volontaire (APV) et le FLEGT (Plan d’action de l’UE combinant des mesures agissant sur la demande et des mesures agissant sur l’offre). Il a déploré l’incompréhension et la confusion observées dans le secteur d’exploitation forestière du pays à la suite de la décentralisation.

Celles-ci sont consécutives à la cohabitation des dispositifs légaux et réglementaires, la multiplicité des procédures à divers niveaux, ce qui génère des conflits entre différentes parties.

Dans l’exposé technique qu’il a présenté à l’intention des participants, Mola Motya leur a permis de comprendre les stratégies et activité du projet que finance la FAO et l’UE à hauteur de 109.000 dollars USD pour une durée de 15 mois. Les représentants de ces deux organismes (FAO et UE) présents à l’ouverture des travaux de l’atelier, ont exprimé leur soutien au projet qui va aider à harmoniser leurs rapports avec la RDC dans le secteur bois. Le projet, a précisé le directeur du projet, va se dérouler dans 4 provinces ciblées à savoir, Mai-Ndombe, Tshopo, Equateur et Kongo central.

Il a pour objectif de favoriser la compréhension des acteurs sur les dispositifs normatifs et réglementaires régissant la chaîne d’approvisionnement du bois dans chaque province de la RDC. Ce projet va aboutir à la rédaction d’un document de plaidoyer après les ateliers d’information et de consultation dans les provinces ciblées.

Mme Yvonne Sansa, point focal APV/FLEGT en RDC a déclaré dans son exposé technique indiqué que la gouvernance forestière est bonne, la transparence, la responsabilisation, la participation et d’autres caractéristiques influent les unes sur les autres et se renforcent mutuellement. Pour elle, une bonne gouvernance est fondamentale pour la légalité dans la filière bois et les accords de partenariat volontaire (APV) sont un des outils d’amélioration de la gouvernance. ACP/Mat/Wet