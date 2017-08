Atelier d’échange d’expériences sur le comptage parallèle des résultats à Kinshasa

Kinshasa, 03 août 2017 (ACP).- Le Projet de renforcement des élections au Congo (PROCEC), organise avec l’appui de l’Union européenne, du 03 au 04 août 2017 à l’hôtel Memling, un atelier d’échange d’expériences et d’initiation à la conduite du comptage parallèle des voix (PVT), à l’intention des organisations des sociétés civiles bénéficiaires du PROCEC. Le chef d’équipe du PROCEC et directeur résident de l’EISA, André Kabunda, a indiqué à cette occasion que la République Démocratique du Congo a connu des irrégularités de toute sorte ayant créé des doutes sur le niveau de fiabilité des résultats autant que la crédibilité des élections.

Au moment où le pays est engagé dans un nouveau cycle concentré sur la désignation par le peuple de ses dirigeants, l’un des défis majeurs est d’éviter ces écueils du passé en vue de renforcer le pouvoir politique et préserver la paix sociale durable. Au cœur de ces défis, a dit M. André Kabunda, figure la problématique de la fiabilité des résultats du vote et la nécessité de garantir les résultats reflétant véritablement la volonté du peuple telle qu’exprimée le jour du scrutin.

En ce qui la concerne la société civile, elle peut être appelée à jouer un rôle fondamental de crédibilisation des résultats du vote. Dans ce rôle qui est le sien dans le processus électoral, elle devra doubler le déploiement des observateurs d’un mécanisme de centralisation et de comptage parallèle des voix. Ce partage d’expériences s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’efficacité des mécanismes d’observation citoyenne des élections par les organisations bénéficiaires.Cet atelier vise, en outre, à doter les organisations de la société civile des connaissances pratiques, méthodologiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite d’un recensement parallèle des voix. Le comptage parallèle apparaît, par ailleurs, comme un facteur important du renforcement de la confiance des différents acteurs dans les résultats du vote, concourant ainsi à la dissuasion des manipulations éventuelles à l’origine des conflits qui pourraient en résulter.

Selon M. Kabunda, le partage d’expériences et les connaissances acquises lors de cet atelier devraient contribuer à accroître la crédibilité des organisations bénéficiaires tout en favorisant leur positionnement durable en tant qu’interlocuteurs majeurs dans le processus électoral. Pour sa part, le facilitateur, Jean Bonson, expert en gestion des conflits, a dit qu’il s’agit, au cours de cet atelier, d’adopter le code de conduite, de présenter les objectifs et les méthodologies de facilitation ainsi que l’exploration des attentes des participants.

Il sera également question, a-t-il ajouté, de comprendre les contextes de définition des intérêts, le rôle de comptage parallèle des élections, la méthodologie de PVT, le principe d’échantillonnage et les outils de collecte et analyse des données. Il est à signaler que le PROCEC est un projet mis en œuvre par l’Electoral institute for subtainable democracy in Africa (EISA) et Democracy reporting international (DRI).

ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD