Un atelier d’harmonisation des projets d’investissement organisé à Kolwezi

Kolwezi, 31 mars 2017 (ACP).- Le ministère du Plan a organisé jeudi, à l’hôtel Malaika dans la commune de Manika à Kolwezi, un atelier d’harmonisation des projets d’investissement entre le pouvoir central et la province du Lualaba.

Selon Mme Kinzambi Alimeya, facilitatrice de ces assises et chef de bureau au ministère du Plan venue de Kinshasa, les participants à cet atelier ont eu à identifier les projets dans les cinq secteurs notamment la santé, l’éducation, le développement rural, l’agriculture et le tourisme sous financement du pouvoir central.

Les membres des cabinets des ministres provinciaux, les chefs de division et chefs de service de l’administration publique, les administrateurs de territoire ont participé à ces travaux de deux jours afin de faire valider ces projets identifiés au niveau de la base.

Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cet atelier sur les intitulés des projets et les indicateurs objectivement vérifiables. M. Samy Kayombo, ministre provincial de la Santé, Éducation, culture et Art du Lualaba, a, au nom de Mme Sophie Kabayo commissaire général en charge du Plan et Budget au Lualaba, présidé les cérémonies d’ouverture et de clôture de cet atelier. ACP/FNG/Wet