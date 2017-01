Un atelier sur les maladies tropicales négligées dans la zone de santé de Makota

Mwene Ditu, 09 Janv. 2017 (ACP).- Les infirmiers titulaires et leurs adjoints de la zone de santé de Makota, ville de Mwene Ditu, province sanitaire de Lomami, ont participé à un atelier de capacitation organisé au bureau de la zone de santé, sur les maladies tropicales négligées parmi lesquelles l’onchocercose et la filariose.

Au cours de cette session, le facilitateur Dr serge Tchama a expliqué l’onchocercose comme une maladie des yeux et de la peau causé par un verre que l’on appelle « onchocerca volvulus » ou filaire qui attaque la population riveraine des cours d’eau agités où se reproduit des mouches noires.

Ces dernières conduisent bien souvent à la cécité et provoquent des fortes démangeaisons cutanées. Parlant de la filariose, Dr Serge Tchama a souligné qu’elle est généralement contractée dans l’enfance et provoque des dommages non apparents dans le système lymphatique. Ses manifestations visibles sont caractérisées par des douleurs graves et des apparitions entrainant des incapacités incurables.

Pour les organisateurs de ces assises, il est important que les infirmiers maîtrisent les symptômes pour bien détecter les maladies pour leurs soins gratuits, car elles engendrent des conséquences socio-économiques graves et la pauvreté. Après cette session, les infirmiers vont procéder à la distribution gratuite des médicaments. ACP/Kayu/Wet