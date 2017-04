Kinshasa, 18 avril 2017 (ACP).- .Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF-RDC) à travers les projets CAFEC et NICFI-REDD Maï- Ndombe, et ses partenaires, tiedront du 19 au 21 avril 2017 un atelier national d’échange sur l’intégration genre dans les programmes REDD+ ( réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts), foresterie communautaire (FC) et tenure foncière, a annoncé mardi à l’ACP, Mme Marguerite Nzuzi, experte en matière du Genre au WWF.

L’objectif poursuivi par cet atelier organisé est de faire le suivi de la mise en application des recommandations de l’atelier de juin 2016, en ce qui concerne la prise en compte du Genre dans les programmes REDD+, foresterie communautaire et tenure foncière.

L’atelier se penchera aussi sur l’évaluation des avancées de la prise en compte du genre dans le processus relatif à la foresterie communautaire, au programme REDD+ et aux questions de tenure foncière. Il sera également question de redynamiser le sous-groupe de travail « Genre et Environnement »en vue du suivi efficace des activités du Ministère du Genre sur les questions de genre, d’ élaborer un plan d’actions prioritaires et de déterminer les outils d’intégration du genre à mettre en place pour chaque thématique identifiant les activités prioritaires de plaidoyer et d’accompagnement des communautés.

Il s’agira, de capitaliser les avancées observées, d’identifier les obstacles à la mise en œuvre de ces recommandations et de définir un plan de travail harmonisé à court, moyen et long terme avec des actions d’intégration du genre dans la REDD+, la FC et les droits de tenure foncière. Thème : « Atelier national sur le genre : Evaluation du niveau de prise en compte des recommandations de l’atelier national sur le genre : REDD+, FC et tenure foncière tenu en juin 2016 ».

Cet atelier fait suite à celui tenu en juin 2016 au cours duquel des recommandations ont été formulées et adressées aux différentes institutions ciblées telles que la Coordination nationale N-REDD, le Ministère des affaires foncières, le Ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD), le Ministère du genre, famille et enfants, la société civile environnementale, et les partenaires techniques et financiers d’accompagnement et un texte formel mettant en évidence la prise en compte du genre dans la foresterie communautaire a été signé. ACP/FNG/Kgd