Attaque sans recul qualifié en demi-finales aux dépens de Bilenge (3-0) en Coupe du Congo de football féminin

Kinshasa, 04 juillet 2017 (ACP).- Attaque sans recul de Mbuji-Mayi a laminé Bilenge de Kinshasa par 3-0, mardi au stade Père Raphaël de la Kethulle, en quarts de finale de la Coupe du Congo de football féminin.

Masadila Chimène qui a signé un doublé (17ème, 46ème) et Mawanda Emerode (33ème) ont été les bourreaux des Kinoises.

Auparavant, Gora du Kongo Central a eu raison de Ituri qu’il battu par 3-2, sur un doublé de Kilandani et une réalisation de Apelo Ikibanza, pour Gora. Nadine Fwalinga et Moera Gracia ont marqué pour Ituri. De son côté, Etoile du Matin de Bukavu a mis hors course Okapi de la Tshopo en l’emportant par 1-0, but de Nicole Neema.ACP/Mat/Wet