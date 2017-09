Aubin Minaku annonce la poursuite des réformes des secteurs de la justice et de l’économie

Kinshasa, 15 Sept. 2017 (ACP). – Le président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a annoncé, au cours de la session ordinaire de septembre 2017, la poursuite des réformes des secteurs de la justice et de l’économie, par l’examen et l’adoption des textes y relatifs soumis à la chambre basse, lors de la rentrée parlementaire, vendredi, au Palais du peuple.

L’Assemblée nationale adoptera, après examen, le projet et proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la proposition de loi relative à l’extradition ainsi que le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux y relatifs, a-t-il poursuivi.

Sur le plan économique, des réformes sont également annoncées en vue de l’amélioration du climat des affaires et de la mise en œuvre du traité OHADA et des Actes uniformes.

La chambre basse s’attèlera, à cet effet, à l’examen de quelques textes de lois jugés prioritaires, notamment le projet de loi sur le partenariat public-privé, le projet de loi modifiant et complétant le Code minier, le projet de loi sur les télécommunications et les technologies de l’information et de la communication, le projet de loi sur les échanges commerciaux et la proposition de loi fixant les peines applicables aux infractions prévues par les Actes uniformes de l’OHADA.

Les secteurs de l’éducation, de la santé et des professions libérales ne resteront pas en marge desdites réformes, a-t-il fait savoir, avant d’informer l’auguste Assemblée ses échanges avec le gouvernement en vue d’enclencher le processus de ratification de l’Accord de Paris sur le climat et l’amendement de DOHA.

Au chapitre de contrôle parlementaire, le président Aubin Minaku a annoncé la mise en place d’une commission spéciale chargé de suivre et d’évaluer le niveau d’exécution des recommandations de l’Assemblée nationale ainsi que des lois adoptées par le Parlement et promulguées par le Président de la République.

« Au regard de la situation socioéconomique de notre pays, plus que jamais le contrôle parlementaire retrouve-t-il tout son sens et toute son essence. Votre bureau accordera toute l'attention voulue notamment lors de la programmation des matières », a-t-il déclaré.