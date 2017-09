Aucune équipe africaine qualifiée à la phase finale de la Coupe du monde football 2018

Kinshasa, 06 sept. 2017 (ACP).- Aucune équipe africaine ne s’est encore qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde de football prévue du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie après quatre journées de la compétition et à deux mois de la fin de ces éliminatoires.

Depuis le mois d’octobre 2016 jusqu’au dernier tour des éliminatoires africaines, entre les vingt équipes en lice, aucune d’entre elles, n’a encore obtenu sa qualification pour la Russie.

Pourtant, sur les autres continents, au moins une sélection a déjà validé son billet pour le Mondial : le Brésil en Amérique du Sud, la Belgique en Europe, le Mexique en zone CONCACAF (La Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes), l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l’Iran ainsi que le Japon en Asie.

L’état des lieux en Afrique à deux journées de la fin de ce mini championnat où chaque pays joue six matches présente des résultats suivants :

Cinq pays hors-course

Cinq équipes sont désormais hors-course pour la qualification en Coupe du monde 2018. Il s’agit de la Guinée et de la Libye dans le groupe A, du Cameroun et de l’Algérie dans le groupe B, et du Congo-Brazzaville dans le groupe E.

Pour les Camerounais, champions d’Afrique, et pour les Algériens, c’est évidemment un échec retentissant. Les « Lions indomptables » et les « Fennecs » avaient en effet participé aux deux derniers Mondiaux, en 2010 et en 2014.

Par ailleurs, la sélection algérienne a sombré à domicile 0-1 face à celle de la Zambie le 5 septembre 2017, tandis que celle du Cameroun avait concédé un nul 1-1 face au Nigéria, ne la veille.

Les équipes de Tunisie et du Nigeria en bonne position

Avec 10 points dans le groupe B, ils occupent la première place au classement, la seule qui soit qualificative pour la phase finale du tournoi.

Une position convoitée que les Tunisiens trustent dans le groupe A. Avec 10 points également, les « Aigles de Carthage » ont maintenu leur avance sur les Congolais de la RDC (7 points) en décrochant le match nul 2-2 à Kinshasa, ce mardi. Les « Léopards » de la RDC, qui joueront le 7 octobre en Tunisie contre la Libye, puis début novembre face à la Guinée à Kinshasa, ont-ils laissé passer leur chance d’aller en Russie ?

Les sélections ivoiriennes et burkinabè s’en sortent bien

En attendant la 5ème journée des éliminatoires, prévue du 6 au 8 octobre 2017, la question ne se pose pas pour les Ivoiriens qui trônent en tête du classement devant les Burkinabè.

La Côte d’Ivoire a gâché une belle occasion de se rapprocher du Mondial-2018, défaite à la surprise générale par le Gabon (1-2), mardi à Bouaké lors de la 4ème journée de la poule C des éliminatoires de la zone Afrique. La sélection ivoirienne (7pts) mais malgré cette contre-performance, elle est toujours première au classement du groupe C. L’équipe du Maroc n’a pas profité du faux-pas des « Eléphants » et reste donc deuxième. Ils sont repartis de Bamako avec un nul 0-0. Un résultat qui n’élimine pas le Mali, même si les « Aigles » ont désormais toutes les chances de suivre la Coupe du monde 2018 devant leur écran de télévisio.

Dans le groupe D, l’équipe du Burkina Faso a, elle aussi, toujours son destin en mains, avant d’aller en Afrique du Sud et d’accueillir le Cap-Vert. Mais les « Etalons » sont désormais à égalité de points avec les Cap-Verdiens, vainqueurs 2-1 à Durban. Les Sénégalais ont, en outre, failli leur ravir la première place. Les « Lions de la Téranga » menaient en effet 2-1 à Ouagadougou le 5 septembre, avant que l’attaquant Alain Traoré n’égalise sur un coup franc pour le Burkina Faso.

Les Ghanéens ne lâchent pas

Dans le groupe E enfin, les écarts au classement sont plus importants que dans le groupe C et surtout dans le groupe D. Les Egyptiens ont battu les Ougandais 1-0 et leur ont repris la première place. Les Ghanéens, qui ont écrasé les Congo à domicile 5-1, n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Ils espèrent bien être encore en position de se qualifier pour la phase finale du Mondial 2018, lors de la dernière journée des éliminatoires, qui devrait avoir lieu du 10 au 12 novembre 2017.

Ils sont éliminés

Les sélections d’Algérie, du Cameroun, du Congo-Brazzaville et de la Guinée sont éliminées quel que soit la suite de la compétition. ACP/FNG/Wet