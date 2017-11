Les auditeurs internes informés sur les nouvelles normes comptables internationales IAS et IFRS

Kinshasa, 25 Nov. 2017 (ACP).- M. Jean Marie Ntumba, membre de l’Institut des auditeurs internes du Congo (IIA Congo) a invité les auditeurs internes d’avoir une vue d’ensemble sur les normes comptables internationales (IAS) et une nouvelle norme (IFRS), afin de veiller à la qualité de l’information financière et les états financiers dans leurs organisations, au cours d’une conférence samedi au centre interdiocésain, dans la commune de la Gombe sur les actifs immobilisés et leur retraitement en IFRS.

M. Ntumba a fait savoir que ces normes ont pour objet d’accompagner les auditeurs internes dans le passage vers les normes IFRS dans leurs organisations. Il a catégorisé les actifs immobilisés, indiquant que ce sont des éléments à partir desquelles les états financiers sont construits notamment la dette, les produits, l’actif.

M. Ntumba entend par la dette, une obligation actuelle de l’entité résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.

La caractéristique essentielle d’une dette est l’existence d’une obligation. Cette obligation peut être légale mais elle peut aussi découler de pratiques et d’usages ou d’une politique commerciale.

De par leurs règles communes, il distingue les immobilisations corporelles, IAS 16, les immeubles de placement, IAS 40, les immobilisations incorporelles, IAS 38, les actifs non courants détenus en vue de la vente et des activités abandonnées, IFRS 5, le Contrat de location, IAS 17, la dépréciation des actifs, IAS 36.

S’agissant des produits, il a fait savoir que ce sont des accroissements d’avantages économiques au cours de l’exercice sous forme d’entrées ou d’accroissement d’actifs ou de diminutions de passifs, qui ont pour effet une augmentation des capitaux propres autres que les apports des propriétaires.

Par actif, M. Ntumba l’a défini comme une ressource contrôlée par l’entité du fait d’événements passés et dont des avantages économiques futurs sont attendus par l’entité. L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux de trésorerie et d’équivalents de trésorerie allant à l’entité. Le potentiel peut être un potentiel de production, d’une possibilité de conversion en trésorerie ou en équivalents de trésorerie, ou d’une capacité à réduire les sorties de trésorerie.

Du traitement des immobilisés

S’agissant du traitement des immobilisés et les dépréciations, il a fait remarquer ceux-ci sont traités selon six normes, à savoir les immobilisations corporelles, IAS 16 ; les immeubles de placement, IAS 40 ; les immobilisations incorporelles, IAS 38, les actifs non vue de la vente et des activités abandonnées, IFRS 5, le Contrat de location, IAS 17 et la dépréciation des actifs, IAS 36. ACP/BSG/Wet