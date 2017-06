Les auditeurs internes veulent améliorer la qualité de leurs services

Kinshasa, 26 juin 2017 (ACP).- Les auditeurs internes de la RDC ont convenu de relever et améliorer la qualité de leurs services pour la bonne marche des entreprises, au cours d’un séminaire de renforcement des capacités organisé par l’Institut des auditeurs internes du Congo (IIA-RDC), tenu le samedi dernier à Kinshasa et dont les conclusions sont parvenues lundi à l’ACP.

Placé sous le thème : « L’audit interne et contrôle qualité », ce séminaire vise l’amélioration du travail réalisé par les auditeurs internes et le contrôle qualité.

Selon Jean Yves Parant, principal orateur de ces assises le séminaire a la vocation de réveiller la conscience des auditeurs internes afin de travailler avec professionnalisme pour l’amélioration de la qualité des services, pour être proche de la direction générale et de différents décideurs de l’entreprise en tenant compte de leurs recommandations pour l’amélioration du fonctionnement de la société.

M. Parant a fait savoir que pour mieux exercer son service, l’auditeur interne doit respecter son plan annuel d’audit, se fixer des objectifs annuels, évaluer chaque mission effectuée et valider les conclusions de chaque mission avec l’audité, avec PV signé conformément à la charte d’audit.

Les missions de l’audit interne

M. Jean Yves Parant a fait remarquer que l’audit interne nécessite l’adoption d’un processus permettant de surveiller et d’évaluer l’efficacité globale du programme qualité et devrait comporter des évaluations tant internes et qu’externes.

Pour le vice-président de l’Institut des auditeurs interne du Congo, Emile Kakese, l’audit est une fonction de contrôle qui joue le rôle de conseiller dans l’entreprise et à la direction générale. La qualité de travail sur l’audit interne, a- t- il soutenu, est très importante parce qu’elle repose sur le recrutement, la compétence, la révision des travaux d’audit, la formation continue, avant d’aboutir à des conclusions pertinentes qui apportent une valeur ajouté à l’entreprise.

Il a appelé les auditeurs internes des entreprises publiques et privées à se faire membres de l'Institut des auditeurs internes du Congo (IIA-RDC) pour bénéficier de la formation de l'actualité et de la bonne maîtrise des normes de l'audit interne.