Augmentation du nombre de réédition des groupes armés au DDRRR

Goma, 28 janv. 2017 (ACP).- La réédition des éléments de groupes armés en province du Nord-Kivu a sensiblement augmenté depuis le début de l’année en cours, a révélé à la presse de Goma le lieutenant-colonel Haad Serge, porte-parole militaire de la Mission de l’ONU pour la stabilisation de la République Démocratique du Congo au cours d’un briefing.

Au total plus d’une trentaine d’éléments des groupes illicites se sont rendus à la section de la DDRRR (désarmement, démobilisation, Réduction, Rapatriement, réintégration) seulement dans la 2ème quinzaine du mois de janvier 2017.

Le colonel Haad a indiqué que deux (2) cadres des Forces Démocratique pour la Libération du Rwandais (FDLR) se sont rendus à Kitchanga pendant que 24 nouveaux ex-combattants dont 20 ressortissant Rwandais et 10 éléments FDLR/FOCA ont été reçus dans le camp de transit DDRRR de Munigi, à une dizaine des kilomètres d la ville de Goma. Trois (3) Mai mai du groupe Nyatura et deux (2) cadres FDLR se sont rendus aussi à Munigi.

A la question sur la motivation de cette reddition en masse dans le camp des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda, le colonel Haad Serge a lié cette augmentation de reddition aux récentes opérations terrestres et d’information menées conjointement par les Forces Armées de la RDC et celles de la MONUSCO. On a noté plus 10 ex-combattant FDLR/FOCA avec six dépendants ont été rapatriés au Rwanda tandis que quatre (4) civils Rwandais ont été transférés au Haut Commissariat de Nations Unies pour le Refugier HCR. ACP/ZNG/Kgd