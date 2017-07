Les autorités de Kinshasa devront prendre en charge le basket-ball kinois, déclare le président de la FEBACO

Kinshasa, 14 juillet 2017 (ACP).- Les autorités de Kinshasa doivent s’impliquer pour prendre en charge le basket-ball kinois, a déclaré Boniface Muawatadi, président de la Fédération de basket-ball du Congo (FEBACO), au cours de la réunion technique de la 34ème Coupe du Congo de la spécialité, tenue jeudi en la salle de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA)-Afrique, au stade des Martyrs.

La 34ème Coupe du Congo qui a démarré mercredi au stade des Martyrs, regroupe 25 équipes dont 15 en messieurs et 11 en dames. Ce championnat national se jouera en poules et désignera à la fin les meilleurs du pays dans les deux versions.

Les poules sont reparties de la manière suivante : messieurs – poule A : New Generation et SCTP/Kinshasa, Lupopo et Quartier Mission/Haut-Katanga, Manika et Tchem Tchem/Lualaba, SCTP/Matadi, Virunga/Nord-Kivu ; poule B : Mazembe et Lubumbashi Sport/ Haut Katanga, Ceforbak et Terreur/Kinshasa, MuangaLualaba, Sion/Kongo Central et Ami BK/Sud-Kivu ; dames – poule A : V.Club et INSS/Kinshasa, Radi/Haut Katanga, Taïfa/Lualaba, PJB/Nord-Kivu et Scandinavia/Sud-Kivu, poule B : DCMP/Haut-Katanga, Okapi/Lualaba, Wonderful/Sud-Kivu.

Il est à rappeler qu’en matchs d’ouverture jeudi au stade des Martyrs, le classico messieurs New Generation (champion de Kinshasa)- SCTP s’est terminé par la victoire de ce dernier sur le score de 67-65, tandis que, chez les dames, V.Club a pris le dessus sur INSS (Institut de la sécurité sociale) par 55-48. ACP/Mat/May