Les autorités militaires appelées à protéger les personnes et leurs biens au Kasaï Oriental

Mbuji-Mayi, 1er Janvier 2017 (ACP).- Le général-major Didier Etumba, chef d’état-major général des Forces Armées de la RDC (FARDC) en séjour à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental a, peu avant de se rendre à Kananga au Kasaï Central, tenu des séances de travail au cours desquelles il a insisté sur le fait que les autorités militaires de la 21è Région militaire doivent protéger la population et ses biens, et à préserver l’intégrité territoriale. Pour le chef d’état major des FARDC, en cette période de fête de fin et de début d’année, les éléments des FARDC pourront appuyer la police nationale congolaise, y compris lors des prochaines élections, tout en soulignant que cet appui se justifie seulement en cas de nécessité. A CP/Kayu/Kgd