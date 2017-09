Les autorités politico-administratives de Matadi appelées à travailler pour le maintien de l’ordre public

Matadi, 28 sept. 2017 (ACP)-. Les autorités politico-administratives de la ville de Matadi ont été appelés à travailler pour lemaintien de l’ordre public, mardi lors d’une réunion présidée par le conseiller principal du gouverneur de province du Kongo Centralen charge des questions politiques, diplomatiques et de la communication, José Lungwana, a appris l’ACP mercredi de ce dernier.

Selon M. Lungwana, cette réunion, qui a regroupé notamment les bourgmestres des trois communes de Matadi, le représentant du maire de la ville et des directeurs des cabinets des ministres provinciaux du Kongo Central, a été axée sur l’insécurité, l’insalubrité, la vente illégale des carburants, la vente sur les trottoirs et l’abandon des véhicules sur les artères.

L’objectif poursuivi par cette réunion d’assurer la quiétude dans la ville de Matadi et ainsi mettre la province en orbite afin de servir d’exemple à l’ensemble du pays, ajoutant que les lois de la République doivent être respectées pour combattre l’insalubrité et l’insécurité afin que la population vive dans la quiétude et que la ville soit maintenue dans en état de propreté.

Il a interpellé ses interlocuteurs en rappelant le rôle de chacun dans ce qui se passe aujourd’hui par rapport à ce qui devait se faire normalement. Les interlocuteurs du conseiller Lungwana, qui ont prêté une oreille attentive aux instructions qui leur ont été transmises, ont rassuré leur hôte que tout sera mis en œuvre pour qu’elles soient traduites dans le fait. ACP/FNG/Kayu/KGD/CFM/NMJ