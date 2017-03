Azarias Ruberwa plaide pour l’accroissement des femmes dans les institutions du pays

Kinshasa, 27 mars 2017 (ACP)- Le ministre d’Etat en charge de la Décentralisation et des réformes institutionnelles, Azarias Ruberwa, a plaidé lundi pour l’accroissement du nombre des femmes dans les institutions à tous les niveaux en vue de renforcer leur leadership dans le processus de prise de décision, à l’occasion d’une journée d’échanges organisée à l’intention des femmes de son ministère à l’Hôtel du gouvernement.

Pour traduire dans les faits le thème national du mois de la femme, à savoir « Investir dans le travail décent et de plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d’équité » ainsi que celui de son ministère « Parité homme-femme au travail : intensifions la mise en œuvre de la décentralisation pour un développement durable », Azarias Ruberwa a souligné que l’article 14 de la Constitution consacre le droit de la femme à « une représentation équitable dans toutes les fonctions publiques ainsi qu’aux fonctions électives ».

Il a déploré que qu’il existe un déphasage entre les intentions et les faits pour obtenir la grande participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision, faute de volonté politique. Le ministre d’Etat a proposé à cet effet que le secrétariat général à la Décentralisation et réformes institutionnelles soit dirigé par une femme en vue d’assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes au niveau de la prise de décisions.

Azarias Ruberwa a déploré par ailleurs que malgré les actions menées pour une représentation égale homme-femme dans le cadre de la parité, l’écart se creuse davantage en matière d’emploi.

Au niveau du Parlement, la Chambre basse compte 47 femmes députées contre 453 hommes, tandis qu’au niveau du gouvernement et des provinces, l’on ne compte respectivement que 7 femmes ministres contre 67 hommes et une seule femme gouverneur sur les 26 provinces, a dit le ministre d’Etat. Quant au ministère de la Décentralisation, les inégalités persistent encore : sur 10 directeurs, il n’y aucune femme, tandis que seules 3 femmes sont nommées au grade de chef de division, et 6 femmes contre 64 hommes chefs de bureau sur un effectif global de plus de 500 fonctionnaires.

Pour Azarias Ruberwa, l’inégalité entre l’homme et la femme constitue un frein au développement de la société congolaise, alors que la vision du monde a changé à l’endroit de la femme.

Mme Chantal Ruberwa, qui a estimé que la parité sera « loin d’être atteinte tant que les inégalités homme-femme au travail persisteront », s’est réjouie que progressivement des femmes occupent des postes de décision et affirment leur leadership politique et économique en RDC. ACP/FNG/KGD