Bafana Bafana remporte le titre face au DCMP/Bikira (3-0) en Coupe du Congo de football féminin

Kinshasa, 09 Juillet 2017 (ACP).- Bafana bafana a remporté le titre en battant le DC Motema Pembe Bikira, tous deux de Lubumbashi, par 3-0, dimanche au stade Père Raphaël de la Kethulle, à Kinshasa, en finale de la 10ème Coupe du Congo de football féminin.

Joëlle Mwadi (24ème, 1-0) a montré le chemin emprunté également par sa coéquipière Kaida (55ème, 2-0) qui a doublé la mise, avant de voir Apanda (85ème) clôturer la série pour le 3-0.

Attaque sans recul de Mbuji-Mayi, qui était la détentrice du titre, n’est, pour sa part, pas allé avec le dos de la cuillère pour enlever la petite finale en assommant Etoile de Bukavu par 4-1, sur des réalisations de Basadi (38ème, 56ème, 68ème) et Mawete (64ème), tandis que. Amani (20ème) a réduit le score pour Bilenge.

Par ailleurs, le trophée a été remis à l’équipe victorieuse par le ministre du Genre et famille, Chantal Safu Kasungi et le chèque de 5000 $US par le ministre des Sports et Loisirs Papy Nyango.

DCMP Bigira, finaliste malheureux et Attaque sans recul, 3ème au classement, se sont vu offrir des chèques respectifs de 3500 $US et de 1500 $US des mains du ministre Lisanga Bonganga chargé de Relations avec le Parlement.

Quant aux meilleures de la compétition, L’équipe d’Ituri a été désignée Révélation du tournoi et a reçu le brevet de bravoure. Les équipes ayant pris part au tournoi ont reçu des brevets de participation.

La palme de Meilleure joueuse de la compétition a été décernée à Nicole Rehema d’Etoile du Matin de Bukavu. Celles de Meilleure gardienne et de Meilleure buteuse ont été remises respectivement à Bwelwabanzila Ngwama et à Kainda Banza grâce à ses 8 réalisations. ACP/Fng/JGD