Baisse d’activités commerciales entre Idiofa et Kinshasa

Kinshasa, 18 janv. 2017(ACP).- Les activités commerciales entre Idiofa, un territoire de la province du Kwilu, et la ville de Kinshasa ont baissé à cause du délabrement avancé de la route reliant ce territoire et la ville de Kikwit, selon la population active contactée sur place.

Selon M. Paul Makaya, pharmacien de son état, l’état de la route Idiofa- Kikwit, longue de 140 km sur la route nationale no 1, ne permet pas aux commerçants du territoire d’Idiofa de s’approvisionner en temps réel, d’une part en produits manufacturés à Kikwit ou à Kinshasa, et d’autre part à évacuer les produits agricoles, notamment le maïs, le manioc, l’arachide, les millets, le soja, l’huile de palme, les chenilles, ainsi que les animaux de la basse cours vers les villes précitées constituant une richesse pour la majorité de la population de ce territoire.

Sur les 140km, 70 sont jalonnés d’un bain de sable qui ne permet pas aux véhicules de rouler sans s’embourber. L’autre moitié, du territoire de Kingundi à celui de Banda Mun-Ntini est parsemée des bourbiers, qui rendent ce parcours des combattants.

Demeurée depuis l’indépendance en terre battue dont l’asphalte se limite à Batshiamba, cette route nécessite actuellement une couche d’asphalte afin de faire jonction aux nouveaux projets routiers de modernisation sur les financements de l’Union européenne, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement vers la province du Kasaï Central.

Le gouvernement, rappelle-t-on, a la vision d’asphalter la route nationale no 1 sur toute sa longueur, soit de Muanda dans la province du Kongo central à Skania dans la province du Haut Katanga, en passant par les deux Kasaï, Lomami, Haut Lomami et Lualaba. ACP/Zng/May