Baisse de conflits coutumiers à Tshilenge

Tshilenge, 21 janv. 2017 (ACP).- L’administrateur de territoire de Tshilenge, Albert Olamba Ekonda se dit satisfait de la paix qui règne dans la trentaine des groupements de son entité, grâce à la diminution très sensible des conflits coutumiers par rapport aux années antérieurs, poussant ainsi ces entités rurales à un développement rapide.

Le constat de satisfaction de l’administrateur de territoire a été fait au cours d’une réunion d’évaluation tenue avec les chefs coutumiers, à l’occasion d’une cérémonie d’échange des vœux de Nouvel An 2017. Il a été constaté unanimement une nette amélioration de la production agricole et de la santé des populations qui ont inondé les marchés locaux des vivres, appelant ainsi la présence de plus en plus nombreuse des opérateurs économiques.

L’administrateur de territoire attribue essentiellement ce climat de paix, à la collaboration entre les chefs coutumiers et leurs notables respectifs, ainsi qu’à la prise de conscience de ses administrés. Les conflits récurrents qui étaient enregistrés dans ces milieux sont nés du phénomène dédoublement des chefs coutumiers lors des règnes des deux derniers chefs de la chefferie de Bakwa Kalonji, renseigne l’AT Olamba Ekonda. ACP/ZNG/Kgd