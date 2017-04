Baisse sensible de la morbi-mortalité due au paludisme en RDC

Kinshasa, 24 avril 2017 (ACP).- La RDC a enregistré une baisse sensible de la morbidité et de la mortalité due au paludisme, a déclaré lundi le ministre de la Santé publique, Oly Ilunga Kalenga dans son message adressé à la nation congolaise, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril de chaque année.

« A l’échelle national, notre pays a enregistré une baisse sensible de la morbidité et de la mortalité grâce aux activités préventives et curatives qui ont rehaussé la couverture des ménages en moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action et qui ont généralisé la disponibilité des médicaments efficaces pour la prise en charge des cas de paludisme », a-t-il dit.

Pourtant, a ajouté le ministre Ilunga Kalenga, malgré ces résultats aujourd’hui reconnus au-delà de nos frontières, le problème reste entier et la RDC, notamment en raison de sa géographie et demeure le deuxième pays au monde le plus affecté par la malaria.

« Nos efforts doivent être poursuivis », a suggéré le ministre de la Santé publique, ajoutant que, c’est pourquoi, le gouvernement de la RDC, à travers son ministère s’est engagé à poursuivre la continuité du cycle des campagnes permettant de couvrir cette année huit provinces du pays, la prise en charge des cas dans toutes les zones de santé et le renforcement de la surveillance épidémiologique.

Le gouvernement s’est clairement prononcé pour le soutien au secteur privé, en lui octroyant toutes les facilités et expertises dont il a besoin pour la prise en charge correcte des cas, notamment la résolution de la problématique de la formation continue des prestataires de ce secteur, de la disponibilité des médicaments de qualité à un prix abordable, de la détaxation des intrants contre le paludisme clinique ainsi que toutes les autres initiatives susceptibles de baisser sensiblement la morbidité et la mortalité, dues à cette maladie en garantissant une meilleure accessibilité des ménages aux interventions de soins.

Quelques recommandations à respecter

Dans son adresse à la nation, le ministre de la Santé publique, Oly Ilunga Kalenga, a recommandé de dormir et de faire dormir chaque nuit tous les membres des ménages sous moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action, de toujours encourager les femmes enceintes à fréquenter la consultation prénatale afin d’y recevoir les antipaludiques de prévention, recommandés par la politique nationale.

Il a également invité la nation congolaise à toujours s’assurer que son environnement reste propre pour qu’il ne serve ni d’abri, ni de gîte de reproduction aux moustiques, en drainant les eaux stagnantes autour de leurs maisons et leurs environs.

Il a aussi dit qu’aussitôt après l’apparition des premiers signes de fièvre de toujours procéder systématiquement aux tests de diagnostic biologique du paludisme avant toute prise des médicaments recommandés par la politique nationale.

Célébrée à travers le monde sous le thème évocateur : « En finir pour de bon avec le paludisme », la Journée Mondiale de lutte contre le paludisme, sera célébrée en RDC cette année 2017 sous le slogan : « je m’engage pour zéro cas de malaria dans mon ménage », a indiqué le ministre de la Santé publique, Oly Ilunga Kalenga avant de d’inviter chaque chef de ménage à s’engager résolument dans la lutte et s’approprier les stratégies de lutte adoptées par la communauté internationale.

« Cette année, notre pays s’est engagé à lutter contre ce fléau avec le ferme engagement de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie mondiale visant à réduire de plus de 90%, la morbidité et la mortalité imputable au paludisme. Ce faisant, et emboitant le pas des autres Etat africains, notre pays a signé pour l’élimination du paludisme d’ici l’an 2030 ».

Il a rappelé qu’en marge du 28ème sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine tenu à Addis Abeba le 30 janvier 2017, l’Alliance des Leaders présidents africains a décerné au gouvernement de la RDC un prix spécial en reconnaissance de l’efficacité et surtout de l’exemplarité de la lutte intense que la RDC mène, d’année en année, contre le paludisme sous le leadership du président Kabila Kabange. ACP/FNG/Kayu/May