Ban Ki-moon renonce à briguer la présidence sud-coréenne

Kinshasa, 01er Fév. 2017 (ACP).- L’ancien secrétaire général des Nations-Unies Ban Ki-moon a renoncé mercredi à briguer la présidence sud-coréenne, rapporte une dépêche de l’AFP. Le haut fonctionnaire de 72 ans était rentré en janvier après huit ans passés à la tête du secrétariat général de l’ONU.

De nombreux observateurs lui prêtaient depuis longtemps l’ambition de postuler à la fonction suprême. Mais il n’avait jamais avoué ses intentions. « Je vais me retirer de la vie politique », a-t-il tranché mercredi lors d’une conférence de presse organisée à la hâte. « Je vais renoncer à mon intention pure d’apporter du changement politique et d’unifier mon pays », a-t-il insisté. « Je suis désolé de décevoir de nombreuses personnes », a-t-il ajouté.

Bien qu’il ne se soit jamais déclaré candidat, M. Ban a participé à de nombreux déplacements publics qui ont semblé préfigurer une candidature pour le parti conservateur Saenuri de la présidente destituée Park Geun-Hye, ou pour une faction conservatrice dissidente.

La Corée du Sud traverse une grave crise politique depuis plusieurs mois, marquée par la destitution début décembre de la présidente, rattrapée par un retentissant scandale de corruption et de trafic d’influence.

Mardi encore, M. Ban préconisait d’amender la Constitution pour réduire les pouvoirs du chef de l’Etat et permettre une gouvernance plus collégiale du pays. Mais l’ex-secrétaire général de l’ONU n’est pas parvenu à s’assurer du soutien indispensable d’un parti et son image a été écornée par des accusations de corruption contre certains proches. « J’ai été très déçu par l’esprit de clocher et l’égoïsme de certains hommes politiques », a-t-il dit. « J’en suis arrivé à la conclusion qu’il ne servirait à rien de travailler avec eux, » a conclu M. Ban.

Il a également déploré le fait que son sens de patriotisme et ses aspirations ont été victimes de calomnies qui ont relevé du massacre de sa personnalité. D’après la même source, la côte de popularité de M. Ban Ki-moon a dégringolé ces dernières semaines.

Un sondage le créditait récemment de 13,1% d’opinions favorables, contre 20,3% à son retour. Diplomate de carrière, Ban Ki-moon n’a jamais été encarté politiquement dans son pays, bien qu’il fût de 2004 à 2006 le ministre des Affaires étrangères.

La présidentielle sud-coréenne est sur le papier prévue avant fin 2017. Elle pourrait cependant intervenir très prochainement si la Cour constitutionnelle entérine la destitution de la présidente votée par le Parlement.

Une élection devrait le cas échéant être organisée dans les 60 jours suivant une telle décision. Mme Park est accusée de collusion avec son ancienne confidente Choi Soon-Sil, jugée pour avoir notamment extorqué des dizaines de millions de dollars aux grands conglomérats du pays. ACP/Fng/Zng/JGD