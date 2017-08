Bandundu : Deux requêtes des candidats gouverneurs du Kwilu déclarées non fondées par la Cour d’appel

Bandundu, 11 août 2017(ACP).- La cour d’appel de l’ex-province du Bandundu, siégeant en matière de contentieux électoral des listes des candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kwilu, a jugé non fondée vendredi, la requête introduite par M. Michel Balabala Kasongo, candidat indépendant à l’élection du gouverneur de cette province, en contestation des candidatures de MM. Luboto Ngwangu Floribert(PALU) et Nicolas Bulukungu(PPRD).

M.Balabala a, dans sa requête, contesté les respectivement candidats gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kwilu et demandé leur invalidation par la cour d’appel.

Le requérant reproche au candidat Luboto d’avoir déposé sa carte d’électeur en retard à la CENI et au candidat vice-gouverneur Bulukungu, la non-conformité de son titre académique et de n’avoir pas démissionné de son poste actuel du gouverneur intérimaire avant le dépôt de sa candidature. Il est également reproché à ce dernier de n’avoir pas brandi à la CENI la preuve de sa mise en disponibilité.

La Majorité présidentielle qui a sollicité, quant à elle, l’invalidation de la liste électorale du candidat Balabala et de son colistier, Dr. Nathanaël Mapanda Bwas, dont le dossier contiendrait beaucoup d’irrégularités, a vu sa requête jugée non fondée par la Cour d’appel, après éclaircissement des experts de la CENI.ACP/Mat/Kgd/KJi