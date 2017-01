Une banque privée envisage d’ouvrir sa représentation à Kananga

Kinshasa, 18 janv.2017(ACP).- Une banque privée dénommée Advans Bank Congo, envisage d’ouvrir sa représentation au mois d’avril prochain à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, selon les échos en provenance de cette ville et confirmés par l’ACP.

C’est dans ce cadre que se situe, souligne-t-on, la mission effectuée récemment une délégation de cette institution bancaire à Kananga sous la conduite de son directeur général, Ivonnick Peyband.

Cette délégation, précise-t-on, a été reçue en audience par le gouverneur de province, Alex Kande, qui a salué cette initiative en estimant que la réalisation de ce projet va aider les opérateurs économiques du Kasaï central à avoir un partenaire sûre devant faciliter l’acquisition des fonds nécessaire pour le financement des projets de développement socioéconomique.

Le gouverneur a émis le souhait de voir cette banque respectée la procédure d’implantation de la représentation de l’Advans bank à Kananga conformément à l’échéance fixée par sa hiérarchie.

Partenaire de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD), Advans Bank va apporter ainsi son appui aux autres institutions bancaires déjà opérationnelles à Kananga et contribuer au développement de la province, souligne la source.

Elle va s’ajouter aux représentations bancaires en fonction que sont la BCDC (Banque congolaise de commerce), TMB (Trust Merchant Bank) et FBN (First Bank of Nigeria). ACP/Zng/May