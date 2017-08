Barcelone aurait versé plus d’argent à Neymar Sr qu’à Messi depuis 2013

Kinshasa, 1er août 2017 (ACP).- Le FC Barcelone aurait versé plus d’argent à Neymar Sr qu’à Lionel Messi depuis 2013, rapporte Tv5.fr.

« Le père de Neymar Jr aurait touché 125 millions d’euros de primes et de commissions ces quatre dernières années de la part du FC Barcelone. C’est plus que le salaire de Lionel Messi », indique le site.

Dans son registre, Neymar Sr est peut-être encore plus doué que son fils balle au pied. Le lundi 31 juillet, le père du footballeur qui pourrait devenir le plus cher de l’histoire devrait recevoir un chèque de 26 millions d’euros, non pas de la part du Paris Saint-Germain pour une prime à la signature, mais venant du FC Barcelone, ajoute Tv5.fr, précisant : « Il y a quelques jours, le quotidien Sport révélait que Neymar Sr devait toucher une « prime de loyauté », négociée l’an passé au moment de la prolongation de contrat de son fils, si ce dernier était toujours sous contrat avec le club catalan le 31 juillet. C’est d’ailleurs ce qui faisait dire aux esprits les plus taquins que le transfert de Neymar Jr au PSG n’aurait pas lieu avant le mardi 1er août. »

Si cette information est exacte, Neymar Sr, selon un journaliste de Sky Sports cité par Tv5.fr, aurait alors touché plus d’argent de la part du FC Barcelone que Lionel Messi, l’icône du club, ces quatre dernières années. De quoi donner le tournis, susciter un certain dégoût, ou simplement illustrer froidement ce qu’est devenu le monde du football.

Il est difficile de connaître avec certitude le montant de la somme perçue par le père du Brésilien. Le montant le plus souvent évoqué est 125 millions d’euros. Neymar Sr avait déjà empoché entre 40 millions et 47 millions d’euros lors de l’arrivée de son fils en provenance de Santos en 2013, selon les sources, qui divergent car le montage financier était si obscur que ce transfert avait fait l’objet d’un procès (le club brésilien aurait été sévèrement floué dans cette histoire), note le site qui conclut : « En signant Neymar Jr, le PSG sait qu’il devra composer avec son père. Et donc sortir le carnet de chèques assez régulièrement. »

Les salaires des partants pour payer Neymar au PSG

Le salaire de Neymar au Paris Saint-Germain a beau être annoncé à 30 millions d’euros, le club sait déjà comment il va régler cette somme sans se mettre dans le rouge. Et pour cause avec les départs attendus, la solution est trouvée.

Le vice-champion de France est le club le plus généreux avec ses joueurs. C’est aussi celui qui reçoit le plus d’argent de ses sponsors, en droits TV ou en merchandising et de très loin. Avec l’arrivée (encore potentielle) de Neymar, le club a bien évidemment tout prévu pour régler son imposant salaire qui devrait être de 30 millions par an. Une folie pure en soi mais qui colle aux dérives actuelles.

Toujours est-il qu’il faudra faire des économies qui sont prévues avec plusieurs départs. Il ne s’agit pas là de penser à un éventuel accord avec le Barça pour intégrer Di Maria par exemple, mais plutôt de s’appuyer directement sur le salaire des joueurs annoncés sur le départ. C’est le cas de Matuidi vers la Juve, de Ben Arfa en Turquie, d’Aurier du côté de Manchester United ou encore de Krychowiak et Jesé poussés vers la sortie.

On a en effet : Matuidi 12 millions euros, Ben Arfa (6 millions euros plus de nombreuses primes notamment sur la vente de maillots), Krychowiak 5 millions d’euros, Jesé 5,5 millions d’euros, Aurier 3 millions d’euros. Le salaire cumulé de ces joueurs dépasse les 30 millions d’euros pour Neymar.

Une réunion avec le père de Neymar

Pendant que Neymar (25 ans), fortement annoncé au Paris Saint-Germain, réalise une opération commerciale en Chine, son père a atterri, lundi 31 juillet à Barcelone pour discuter avec le club catalan. L’occasion pour le clan brésilien d’évoquer la prime de prolongation promise par le Barça l’été dernier, estimée à 26 millions d’euros selon Sport.

Bien sûr, les deux parties en profiteront sûrement pour parler du possible transfert du Blaugrana au PSG. On imagine que les dirigeants du FC Barcelone tenteront de convaincre leur interlocuteur par tous les moyens. Peut-être avec une nouvelle prime encore plus alléchante… ACP/Kayu/Wet/KGD