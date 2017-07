Barguil gagne au sprint la 13ème étape du 104ème Tour de France cycliste

Kinshasa, 14 juillet 2017 (ACP).- Warren Barguil a été le plus solide au sprint face à Nairo Quintana, Alberto Contador et Mikel Landa, vendredi à Foix, sur la 13ème étape du 104ème Tour de France cycliste, courue seulement sur 101 km et couverte en 2h36min29sec.

La plus courte étape en ligne du Tour 2017, entièrement tracée dans les Pyrénées ariégeoises, a donné lieu, décrit le Journal du Tour, à une course poursuite haletante entre des chasseurs d’étapes menés par Alberto Contador et un groupe de favoris qui s’est réduit à huit coureurs tout au long des trois ascensions au programme.

Au départ de Saint-Girons, 179 coureurs avaient répondu à l’appel, constate le Journal du Tour. Au km 28, Alberto Contador, marqué de près par Mikel Landa, est sorti du peloton en contre attaque, inspirant également Warren Barguil. Au km 35, la jonction a abouti à la création d’un quatuor, mais la montée a été exploité par Contador, qui a poursuivi avec Landa comme unique compagnon.

La contre attaque devenue le mode opératoire, Nairo Quintana est parti en chasse du duo de tête avec Alexis Vuillermoz et Michal Kwiatkowski.

Les attaquants préservent une bonne partie de leur avantage en rentrant dans le dernier kilomètre. Alberto Contador est le premier à lancer le sprint à 500 mètres de la ligne. Mais Warren Barguil, qui fait le choix de l’extérieur dans le dernier virage, parvient à mettre davantage de vitesse et à s’imposer avec une nette avance devant Quintana. Derrière, Dan Martin et Simon Yates ont légèrement distancé le reste du groupe Maillot Jaune, qu’ils devancent de 9 ».

Au classement général, Fabio Aru a défendu sa position bien qu’ayant perdu son lieutenant Jakob Fuglsang sur abandon. La seule opération bénéficiaire est réalisée par Mikel Landa, qui s’invite dans le Top 5. Lequel est composé toujours de Fabio Aru 55h30’06 », Christopher Froome 00’06 », Romain Bardet 00’25 », Rigoberto Uran 00’35 » puis Mikel Landa 01’09 ».

Samedi, la 14ème étape se déroulera entre Blagnac et Rodez, sur une distance de 181 km, avec départ à 13h20’. ACP/Mat/May