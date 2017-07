Barguil s’impose au sommet de l’Izoard lors de la 18ème étape du 104ème Tour de France cycliste

Kinshasa, 20 juillet 2017 (ACP).- Warren Barguil s’est imposé, jeudi, au sommet de l’Izoard, lors de la 18ème étape du 104ème Tour de France cycliste, en couvrant les 179 km, à partir de Briançon, en 4h40min33sec, soit 38,39 km/h.

Brillant pour l’emporter à Foix le 14 juillet, Warren Barguil a su placer une attaque décisive à 6 kilomètres de l’arrivée – sur l’éreintant Izoard – profitant de l’attentisme dans le groupe Maillot Jaune pour filer avec un bon coup de pédale. Pas dangereux au classement général, il a obtenu un bon de sortie qu’il a transformé en remontée extraordinaire pour déposer un à un les échappés du jour afin de lever les bras en solitaire sur la ligne d’arrivée.

Le coureur français a signé une deuxième victoire sur le Tour 2017 en laissant Darwin Atapuma, Romain Bardet et Christopher Froome, le maillot jaune, à 20sec. Rigoberto Uran a franchi la ligne avec 22sec de retard.

Pour sa part, le Britannique Christopher Froome (Sky), avec ses 78h08min19sec, n’a pas été inquiété par ses rivaux, tandis que le Français Romain Bardet, à désormais 23sec, a récupéré la deuxième place du classement général au détriment du Colombien Rigoberto Uran 29sec.

Par ailleurs, le programme prévoit vendredi la 19ème étape, longue de 222km entre Embrun et Salon-de-Provence ; samedi la 20ème et avant-dernière étape, une course contre-la-montre de 22 km Marseille / Marseille ; la 21ème et dernière étape se déroulera sur 103km entre Montgeron et Paris Champs-Élysées.