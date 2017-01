Kinshasa, 08 janv. 2017 (ACP).- Pierre Mayuma Lutama alias Baromètre, ancienne gloire du FC Dragons de Kinshasa, décédé le 4 décembre 2016, victime d’un accident cardio-vasculaire, a été inhumé dimanche au cimetière de Kintambo, dans la commune portant le même nom.

Né en 1939, c’est tout jeune que Mayuma avait été remarqué au poste de médian dans les rangs du FC Léo Sport de Leo II, aujourd’hui Kintambo, avant de se laisser attirer dans la grande équipe qu’était le FC Dragons – débaptisé AS Bilima en 1971 suite à la politique du Recours à l’authenticité. A cheval entre les années 50 et 60, « Baromètre » avait alors brillé aux côtés de Ndala, Mbambi, Mwila, Lesa, Kabeya et de la perle de l’époque, Ernest Mokili « Saïo ». Son rendement lui avait même permis d’être retenu à un moment dans l’équipe nationale, les Lions, devenus Léopards fin 1966. Il assumera plus tard le rôle de directeur technique au sein de l’AS Bilima.

La dépouille mortelle de l’illustre disparu avait été exposée samedi 7 et dimanche 8 janvier, à l’entrée 14 du stade des Martyrs, dans la commune de Kinshasa, où, avant de l’amener à sa dernière demeure, il avait été « purifiée » par la prière et l’homélie du pasteur Ngalasi, joueur de l’AS Dragons en 1979-1981. L’homme de Dieu a exhorté tout le monde, ses anciens coéquipiers en prime, à abandonner les mauvaises pratiques et à remettre leur sort entre les mains de l’Eternel, seul refuge pour prétendre avoir une vie nouvelle avant d’entrer au Ciel. Ngalasi a ensuite prié particulièrement pour la veuve et ses enfants avant de le faire pour les anciens joueurs de toutes les époques du team rouge et jaune, en position de génuflexion, parmi lesquels Didi Bembo, Philippe Mvukani, Mauro Diasonama, Mumbata, Jean Muntubile « Santos ». ACP/ZNG/Kgd