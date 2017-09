Barreau de Bandundu courbe l’échine devant Cour Constitutionnelle (0-1) au tournoi de football loisirs

Kinshasa, 21 Sept. 2017 (ACP).- L’équipe du Barreau de Bandundu, In Dubio Pro Reo, a courbé l’échine devant la Cour Constitutionnelle sur le score étriqué de 0-1 mercredi au stade Père Raphaël de la Kethulle, en match de la 2ème journée du groupe B du tournoi de football «Justice loisirs» qu’organise la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l’homme (Lisped).

L’unique réalisation de la partie a été inscrite par Kabela Américain (68ème). Par cette victoire, Cour Constitutionnelle totalise 4 points, ex-æquo avec Ministère de la Justice. Le tandem est talonné par Parquet Général près la Cour Constitutionnelle avec 2 points et Barreau de Bandundu 0 point.

Le président de la Lisped, Me Alain Makengo Kinkandu, s’est dit satisfait du bon déroulement du tournoi qui se déroule dans un parfait esprit de fair-play. Il a rappelé que deux poules sont constituées chacune avec trois et quatre équipes et, avant d’entamer la 3ème journée, une réunion technique sera tenue pour évaluer les deux premières journées et programmer la 3ème dont les matches sont programmés aux mêmes heures afin d’éviter la tricherie et permettre aux équipes d’accéder aux tours suivants jusqu’en finale qui pourra se jouer dans la province du Bandundu.

Me Alain Makengo a fait savoir que ce tournoi connaît certes des difficultés de tout genre mais l’essentiel est qu’il tient la route. Il a saisi l’occasion pour lancer un appel à la volonté de tous (mécènes, magistrats, avocats, sponsors) pour connaître une bonne fin de cette édition dénommée Me Franck Mukendi Tshimanga dit Kenzo. ACP/FNG/Kayu/JGD/FMB