Barreau de la Gombe – Parquet Général près la Cour Constitutionnelle en finale du tournoi de la LISPED

Kinshasa, 18 octobre (ACP).- AS Balance (Barreau de la Gombe) contre Parquet Général près la Cour Constitutionnelle est l’affiche alléchante de la finale de la 11ème édition du tournoi de football « Justice loisir » qu’organise la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l’homme (Lisped) dirigée par Me Alain Makengo. Les finalistes ont validé leurs billets à l’issue des matches de demi-finales disputées samedi au stade vélodrome de Kintambo.

En 1ère rencontre, l’AS Balance a dominé la Cour Constitutionnelle sur la note salée de 3-0 avec les réalisations de Jordan Mpanzu (52ème, 60ème) et Ilunga ( 66ème) tandis qu’en deuxième explication, le Parquet Général près la Cour Constitutionnelle a eu raison du FC Dura lex (Barreau de Matete) aux tirs au but 5-4, après un nul de 1-1 au terme du temps réglementaire. Lubaki Matumona du PG/Cour Constitutionnelle a été le premier à ouvrir le score à la 13ème avant que Bolozi Bezua du Barreau de Matete n’égalise à la 28ème. Ce dernier a raté son tir au but.

Le match de classement pour les 5ème et 6ème places qui devait opposer le Barreau de Bandundu aux Magistrats, a été reporté à une date ultérieure.

Il sied de noter que ces rencontres ont été précédées par la tenue vendredi, de la réunion technique au cours de laquelle le président de la LISPED a échangé avec les représentants des équipes autour du respect de l’heure, de l’utilisation des joueurs d’exceptions ou pieds noirs, de la couverture médicale et de la discipline.

Il a insisté sur le recours aux joueurs d’exception qui souvent, viennent perturber le tournoi avant d’inviter les équipes à préétablir les listes de leurs joueurs dûment signées par leurs responsables afin de lutter contre cette pratique qui commence à prendre corps dans ce tournoi réservé principalement aux acteurs judiciaires. Il a rassuré les équipes que la finale de cette 11ème édition va se jouer dans la province du Bandundu.

Cette édition dénommée « Trophée Me Mukendi Tshimanga dit Kenzo » est placée sous le signe du fair-play et de la non violence, rappelle-t-on. ACP/Kayu/BSG/KGD