Bas-Uélé : la Coordination Provinciale Lèpre-Tuberculose en construction à Buta

Kinshasa, 23 Fév. 2017 (ACP).-Les provinces du Nord-Ubangi, de la Lomami, du Sud-Ubangi et du Bas-Uélé, à l’instar de la Tshuapa, seront bientôt dotées chacune d’un bâtiment de la Coordination Provinciale Lèpre-Tuberculose (CPLT), annonce un communiqué de presse de Caritas Congo ASBL parvenu mercredi à l’ACP.

Selon cette source, le Ministre provincial de la Santé du Bas-Uélé, Dr Floribert Tepage Tedende, a posé le weekend à Buta (ville située à 325 km de Kisangani) la première pierre, ordonnant ainsi le début des travaux de construction de cette CPLT qui seront exécutés par l’entreprise « CICO Construction » dans la concession du Ministère provincial de la Santé, pour une durée de six mois.

Ces travaux, précise-t-on, sont financés par le Fonds Mondial, dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement (NMF), dont Caritas Congo Asbl est Récipiendaire Principal aux côtés du Ministère de la Santé.

Assurer une bonne prise en charge des malades tuberculeux

La construction de ce bâtiment permettra, non seulement au Personnel de la Coordination Provinciale de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi et surtout d’assurer une bonne prise en charge des malades tuberculeux, note le communiqué qui ajoute que cet immeuble, comptera dix locaux. Il s’agit notamment du dépôt des médicaments, d’une salle de réunion, du bureau du pharmacien, du bureau du Superviseur de tous les labos pour la tuberculose, des bureaux de deux autres Superviseurs (Lèpre et Kiné), de la Comptabilité, de la Caisse, du bureau du Logisticien, du bureau du Médecin-Coordonnateur Provincial (MCP) et son secrétariat.

Les intervenants à cette cérémonie, à savoir, le Chef de la Division Provinciale de la Santé (Dr Musa Kiyele), le Chargé des Infrastructures de Caritas Congo Asbl, Ir Alidor Bangu, le directeur Adjoint du Programme National de Lutte contre la Tuberculose, le Dr Joseph Bengeya, et le Ministre provincial de la Santé, ont, tour à tour, rendu un hommage au Chef de l’Etat, Joseph Kabila pour avoir permis le financement de ces travaux par le Fonds Mondial.

Un appui important pour la nouvelle province

Le Bas-Uélé est une nouvelle province, issue de l’ex-Province Orientale qui souffre encore d’un manque criant de bâtiments publics pour abriter ses principaux Services. C’est dans cet objectif que les autorités provinciales saluent cette acquisition pour laquelle elles ont remercié le Chef de l’Etat et son Gouvernement, le Fonds Mondial, la Caritas Congo Asbl et le PNLT. Mercredi 23 septembre 2015, le Chef de la Division Unique de la nouvelle province du Bas-Uélé avait présidé une rencontre sur le choix du site devant abriter sa CPLT et un terrain dans la concession du ministère provinciale de la Santé, avait acquis un avis officiel favorable. ACP/Kayu/JGD/FMB