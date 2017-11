Basile Olongo exhorte les militants du PCSD à se préparer pour les élections en 2018

Kinshasa 24 Nov.2017(ACP).- L’autorité morale du Parti congolais socio-démocrate (PCSD), le vice-ministre de l’Intérieur Basile Olongo a exhorté les militants de son parti à beaucoup travailler sur le terrain pour que cette formation politique se place utilement en ordre de bataille lors des élections présidentielle, législatives et provinciales de décembre 2018.

Basile Olongo l’a fait savoir à la sortie officielle de ce parti, vendredi à la Foire Internationale de Kinshasa, dans la commune de Limete. Il a dit avoir accepté d’accompagner le PCSD à travers notamment des conseils et d’autres formes de soutien parce qu’il a été convaincu de son projet de société qui repose sur le social du Congolais. Pour lui, le Congolais a le droit de vivre aisément et de ne pas connaitre des problèmes sociaux de base, comme l’accès à l’eau et à l’électricité, ceux liés à sa mobilité ou à sa restauration parce que le pays est doté des richesses énormes et variées.

Il a rappelé que c’est à cause de la volonté de transformer le Congo, héritage commun, qu’il s’est dit prêt à accompagner cette jeunesse qui l’a sollicité.

Par ailleurs, au sujet du processus électoral, tout en reconnaissant que l’Accord de la Saint Sylvestre a voulu que les premières élections se tiennent en décembre 2017, le même document consensuel ouvre une brèche en reconnaissant que si à cette date le scrutin n’est pas organisé, le Comité national de suivi de l’Accord CNSA), la Commission électorale nationale indépendante CENI) et le gouvernement devront se retrouver pour fixer une autre échéance.

Il a appelé à cette occasion ses camarades du PCSD à barrer la route à tous ceux qui cherchent à monter des subterfuges et autres faux fuyant destinés à repousser les élections dont le calendrier publié récemment par la CENI a été accueilli favorablement par des partenaires techniques et financiers.

Le vice-ministre de l’Intérieur s’est également prononcé sur la situation en Lybie en condamnant le fait qu’en plein 21ème siècle, certaines nations continuent à accompagner la traite négrière et l’esclavage. Il a dénoncé ce fait au même titre que le gouvernement dont il est membre l’a fait de façon officielle.

Auparavant, le président national du PCSD, Jean Bolingo a rappelé les motivations qui ont guidé à la création de ce parti alors que la RDC regorge plus de 500 partis. Pour lui, le PCSD se différencie des autres par sa démarche de trouver des solutions pour améliorer le social des Congolais. La lutte contre les antivaleurs et la délinquance juvénile constitue aussi le cheval de bataille de son parti. Ajouter à cela de nombreuses réformes courageuses.

Avant de présenter les autres cadres du parti, il a reçu des mains de l’autorité morale des signes symboliques dont un drapeau et une clé pour lui ouvrir les portes partout où il va implanter le parti. ACP/Fng/Yhm/Mat/May