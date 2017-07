Les Léopardeaux victimes de leur propre stratégie face aux Aiglons maliens (1-2) pour la 3ème place du tournoi de football des 8èmes Jeux de la Francophonie

Abidjan, 30 juillet 2017 (ACP).- Les Léopardeaux de la RDC ont été victimes de leur propre stratégie face aux Aiglons maliens, vainqueurs par 1-2, dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny de la commune du Plateau, à Abidjan, en match du classement pour la 3ème place du tournoi de football de moins de 20 ans des 8èmes Jeux de la Francophonie.

Dès le coup d’envoi donné à 10h00′ par l’arbitre libanais Hadi Salame, les jeunes fauves congolais plantent le décor en se disposant avec 3 arrières dont Néron Osongo Shomba comme latéral droit, Trésor Tshibwabwa Yamba et le capitaine Arsène Zola Kiaku en position d’arrières centraux, le flanc gauche restant flottant.

Ernest Luzolo Nsita, qui y officie habituellement, s’en va carrément se planter attaquant de couloir pour former la ligne médiane avec Peter Mutumosi dans la récupération tout en s’associant à Djemes Diala Mudiadia et William Likuta pour le contrôle du milieu du terrain où Glody Likonzi opère exagérément en électron libre de telle sorte qu’il s’éparpille abandonnant tout le côté gauche au véloce Touré Elbilal, très dangereux dans tous ses engagements. L’abandon volontaire de ce secteur va coûter très cher aux félins tachetés…

La tâche des jeunes maliens est d’autant plus facilitée qu’ayant flairé la manœuvre congolaise, toutes leurs vagues offensives sont dirigées par là. Avec plus de 50 matches ensemble, à en croire le radio-reporter de leur pays, le groupe fait jouer son expérience et sa solidarité. Ainsi, le capitaine Mohamed Camara orchestre les mouvements des siens qui se concentrent autour de lui. Sidibé Siaka se charge de la relance, Doucouré Cheick Oumar vient en appui. Ce trio n’a alors qu’à orienter les ballons vers Touré Elbilal avec lequel ils construisent des combinaisons, sans précipitation, pour servir l’avant-centre Ndiaye Lassana qui joue à son tour sa partition. Et, sur une action menée à gauche, le gardien congolais Jackson Lunanga a les réflexes de dévier un tir-canon de Kané Ibrahim. Le ballon qui retombe dans la surface de but est repris à angle fermé par Touré Elbilal (8ème) pour l’ouverture du score : 0-1.

Les Aiglons paraissent alors seuls sur la scène en se créant d’innombrables occasions d’alourdir la marque. Mais, le dernier rempart congolais brille en repoussant toutes les tentatives adverses. Néron Osongo Shomba a la peur-panique. Ce qui complique davantage les choses. Il récolte même un avertissement. Devant, Nelson Balongo Lisondja, qui fait son apparition en position d’attaquant de pointe, ne sait visiblement pas sur quel pied danser. Rien ne va donc dans le camp des jeunes carnassiers.

Alors que le naufrage est très proche, les Léopardeaux se remettent à quatre défenseurs avec l’entrée de Othnel Mawawu Makunda (19ème) en lieu et place de Néron Osongo. Comme par miracle, l’équilibre est retrouvé dans le jeu.

La conséquence positive est que, sur un corner de William Likuta, le ballon qui traîne au deuxième poteau est poussé du bout du pied dans les buts par Nelson Balongo (37ème) : 1-1. L’alternance des initiatives se rompt en fin de deuxième période avec la poussée qu’exercent les Aiglons. L’audacieux gardien Jackson Lunanga est auteur de plusieurs sauvetages, deux fois en face à face avec attaquants maliens qui voulaient mettre à profit quelques bourdes adverses. Des soins lui sont même prodigués suite à un contact avec un assaillant malien.

C’est quand l’arbitre de réserve Jean Ouattara du Burkina Faso indique, avec sa plaquette lumineuse, 4 minutes de récupération qu’est transmise une passe latérale, dans l’axe, pour Ndiaye Lassana (86ème) dont la frappe sèche va se loger dans la lucarne droite des buts congolais : 1-2. Ce qui laisse effondrer en larmes Lunanga, véritable héros de la rencontre. La médaille de bronze a choisi le camp malien dont les joueurs ont démontré plus d’envie de l’accrocher à leurs cous. ACP/YWM/KGD/Wet (de l’un des envoyés spéciaux de l’ACP SIKI NTETANI MBEMBA François)