La Belgique prête à accompagner le processus de décentralisation en RDC

Kinshasa, 14 janv. 2017 (ACP).- La Belgique est prête à accompagner le processus de décentralisation en RDC, dans le but de faire jouer aux provinces et aux entités territoriales décentralisées leur rôle d’assurer le développement socio-économique et le bien-être des populations, a déclaré l’ambassadeur belge à Kinshasa, Michel Lastschenko, à l’issue de l’audience que le ministre d’État, ministre de la Décentralisation et réformes institutionnelles, Azarias Ruberwa Manywa lui a accordée vendredi à l’hôtel du gouvernement.

Le diplomate belge a dit avoir présenté à son hôte les félicitations de son pays à la suite de sa nomination en qualité de ministre d’État, ministre de la Décentralisation, indiquant que la Belgique a une longue expérience en matière de décentralisation dont les régions ont une grande autonomie dans la gestion des affaires locales par rapport au gouvernement fédéral.

La RDC peut s’inspirer de cet exemple pour capitaliser les bonnes pratiques et rendre les provinces et les entités territoriales décentralisées plus autonomes dans l’exercice de leur libre administration, afin d’offrir aux populations les meilleurs services sociaux de base, a souligné Michel Lastschenko.

Les deux personnalités ont également examiné les axes de coopération bilatérale dans le domaine de la décentralisation pour accompagner le gouvernement congolais à redynamiser le processus de sa mise en œuvre en perspective des élections générales en vue de doter les entités territoriales décentralisées (villes, communes, secteurs et chefferies) des animateurs élus. ACP/ZNG/Kgd