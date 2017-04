Belle entrée en matière des équipes de l’EUFGO au championnat de la LIFNOKI

Goma, 16 Avril 2017 (ACP).- Les équipes, Bwendera et Mont Ruwenzori de l’Entente urbaine de football de Goma (EUFGO) engagées au championnat provincial organisée par la Ligue provinciale de football du Nord-Kivu (LIFNOKI) ont démarré en beauté le championnat mercredi 12 avril, a constaté l’ACP.

Au site de la ville de Goma réservé aux clubs de la partie Sud de la province, l’AS Bwendera de Goma a battu le FC Coperama de Masisi par la marque de 2-1 au stade les Volcans de Goma. Tandis qu’à Rutshuru, l’AS Mont Ruwenzori a étrillé le FC Lavatory de Nyiragongo par 3-0 au stade Rugabo II.

D’autres résultats des matches joués, au démarrage de ce championnat se présentent de la manière suivante : à Goma, le FC Etoile du matin et le FC Radi Moto de Walikale se sont neutralisés sur un score nul d’un (1) but partout, au site de Rutshuru, Nduma Sport de Walikale a infligé une perte d’un but au TP Vijana de Rutshuru tandis qu’au site de Beni, le FC Beni sport et Tout Solide Aigle Jaune se sont partagé le score de 2 buts partout. ACP/Kayu/JGD