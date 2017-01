BENI/Violences sexuelles : Congo Men’s Network organise un dialogue communautaire participatif  à Mavivi

Beni/Mavivi, 13 janv. 2017 (ACP).- L’organisme Congo Men’s Network (COMEN) a organisé dernièrement à Mavivi, dans le territoire de Beni, un dialogue communautaire participatif axé sur les causes des violences sexuelles à l’intention des habitants de cette partie du Nord-Kivu, a appris vendredi l’ACP.

Pour la chargée de communication de COMEN, Mme Sabrina Sifa, cette activité placée sous le thème « Hommes et garçons, acteurs clés dans l’éradication des violences sexuelles et celles basées sur le genre » se justifie par le souci d’aider la communauté à desceller les vraies causes des violences sexuelles afin de les éradiquer.

Les intervenants ont, pendant plus des six heures, analysé les causes de la recrudescence des violences sexuelles dans plusieurs contrées du territoire de Beni, en relevant notamment, l’habillement indécent des jeunes filles, la précarité au sein des familles nombreuses qui ouvre le chemin à la prostitution et le recours systématique à ce crime par les hommes armés non autrement identifiés.

Plusieurs recommandations ont été formulées, à savoir le rejet de l’imitation aveugle des mœurs étrangères ainsi que l’invitation des hommes et des parents à plus de responsabilité.

Des parents présents à cette séance ont justifié ce comportement par la pauvreté avant de solliciter auprès de l’Etat une bonne prise en charge de la population et des troupes, tout en rétablissant une paix véritable.

Les participants ont ensuite pris l’engagement de ne jamais violer la femme, avec une promesse de restituer la matière acquise dans leurs milieux respectifs, avant de mettre un accent particulier sur l’éducation des enfants.

Cette activité a connu la participation de plus ou moins 200 jeunes, adultes, femmes et leaders communautaires.

Congo Men’s Network a initié dans cette partie du pays des dialogues communautaires participatifs dans le cadre du projet conjoint de prévention et réponses coordonnées de lutte contre les violences sexuelles, avec le soutien de ONU/Femmes avec le financement du royaume de Belgique. ACP/Mat/May