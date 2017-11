Le bien-être de l’enfant : cheval de bataille du gouvernement, selon le ministre Serufuli

Kinshasa, 20 nov. 2017(ACP).- Le gouvernement congolais fait du bien- être de l’enfant son cheval de bataille depuis l’adoption par la RDC de la Convention internationale des droits de l’enfant ( CDE), a déclaré lundi à Kinshasa, le ministre des Affaires sociales, Eugène Serufuli, à l’occasion de l’inauguration du Centre pour enfant en situation de rue dénommé « LIKEMO-CATSR ».

M. Serufuli, qui a inscrit cette cérémonie dans le cadre de la célébration du 28ème anniversaire de l’adoption par les Nations unies de cette convention, a indiqué que ce bâtiment, fruit de la coopération entre l’Etat congolais et la Communauté française de Belgique ainsi que d’autres partenaires, a été construit pour accueillir les enfants en situation difficile.

C’est aussi, a-t-il ajouté, un lieu de convergence pour tous les travailleurs sociaux de rue et les associations locales, les administrations, les tribunaux pour enfants et les services publics ou privés qui désirent orienter cette catégorie d’enfants.

Ce centre aura pour mission de renforcer pendant cinq ans les capacités des intervenants dans ce secteur avec l’accompagnement du Comité d’appui au travail social de rue (CATSR), a signalé le ministre qui a promis le soutien du gouvernement à ces efforts.

Le ministre provincial des Affaires sociales, Dominique Weloli, a salué l’ouverture de ce centre qui, selon lui, va secourir celui d’hébergement d’enfants de rue créé récemment dans la commune de Kasa Vubu, en vue d’améliorer tant soit peu les conditions de vie de ces adolescents vulnérables, jetés dans la rue, à cause notamment de la crise économique ou des croyances mystico-religieuses.

L’ambassadeur de Belgique, Bertrand de Crombrugghe, a souligné que la garantie de droits est essentielle en RDC dont l’avenir dépendra beaucoup de cette frange de la population qui constitue plus de la moitié des Congolais.

Il a noté que son pays s’est investi sous couvert de la coopération, dans la promotion de la protection et la défense des droits de l’enfant inscrite dans le programme 2017-2021.

Pour la déléguée générale du Centre Wallonie- Bruxelles (WB) en RDC, Kathryn Brahy, c’est avec conviction que cette structure, le CATSR, le partenaire « Dynamo » et bien d’autres se sont engagés, dix ans durant dans le plaidoyer, en faveur de la protection des enfants en situation de rue, dans le but d’obtenir leur réinsertion familiale et scolaire.

La dénomination du centre « LIKEMO », érigé dans l’enceinte du Centre de promotion sociale dans lacommune de Bandalungwa, trouve son inspiration dans trois mots lingala signifiant respectivement Famille (libota), Ecole (kelasi) et profession (mosala), indique-t-on. ACP/Fng/Yhm/May