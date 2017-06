Bientôt un album de navigation sur le fleuve à la porté des usagers

Kinshasa, 29 Juin 2017 (ACP).- M. Guillaume Kinzale Molingila, président de la délégation syndicale à la Régie des voies fluviales (RVF) a indiqué jeudi à l’ACP que cette entreprise compte mettre à la disposition du personnel naviguant sur fleuve Congo, un album de navigation pour leur servir de guide.

M. Kinzale a révélé que les experts de la compagnie effectuent présentement des études topographiques et hydrographiques sur le fleuve, notamment entre Chanic et Maluku qui consistent à sonder le tirant d’eau du fleuve, la vitesse et les endroits rocheuses. C’est album, a-t-il dit, est un document approprié ayant pour mission de rendre la navigation plus aisée en indiquant la voie à suivre.

Ce document s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement de réduire le nombre de naufrage que le pays enregistre sur le fleuve. M. Kinzale a laissé entendre qu’à la fin des ces travaux interviendra le balisage du fleuve qui consistera à implanter des signaux de balisage notamment des signaux flottants (les boues) et signaux de rive (des panneaux de balisage).

Après le fleuve Congo, a-t-il ajouté, viendra le tour des affluents des rivières (Kwango et Kasaï) et des lacs (lac Tanganyika, Kivu). Ces travaux, a-t-il noté, entre dans le cadre du projet des transports multimodal (PTM) bénéficiant de l’appuie financier de la Banque mondiale et de l’Union Européenne. Ces dernières ont doté la Régie des voies fluviale de dix canots pour faciliter le travail de sondage de niveau d’eau sur le fleuve.

Des difficultés rencontrées

Le président de la délégation syndicale Guillaume Kinzale a indiqué que la Régie des voies fluviales éprouve à ce jour d’énormes difficultés financiers pour assurer la mission lui à assignée par le gouvernement consistant à assurer la navigation aisée sur le fleuve. Il a souhaité que le gouvernement accorde une subvention pour permettre à la RVF de remplir convenablement cette mission, précisant qu’au travers la réforme initiée, la société est devenue un service de l’Etat.

Il a affirmé que la RVF ne dispose pas d’une drague pour enlever les obstacles sur la voie, ajoutant que les recettes qu’elle réalise pour le moment ont sensiblement diminué. Il a fait remarquer à ce sujet que son principal armateur qui est la SCPT qui apportait près d’un million huit cent mille USD par trimestre, n’apporte actuellement que 2.000 USD. Toutefois, M. Kinzale a laissé entendre qu’en dépit des difficultés de trésorerie, la paix sociale règne au sein de l’entreprise qui emploie actuellement 346 agents. ACP/Kayu/BSG/JGD