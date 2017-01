Bientôt un bâtiment moderne pour abriter les services de la chefferie des Banyari-Kilo

Bunia, 21 Janv. 2017 (ACP).- Le chef la chefferie des Banyari-Kilo, en territoire de Djugu, lnnocent Madukadala a exprimé jeudi sa ferme volonté d’achever la construction du bâtiment administratif pour abriter son entité au cours d’un entretien avec l’ACP. Selon lui, ce bâtiment moderne en construction qui sera en étage va comprendre une dizaine des bureaux et un cafeteria pour l’autofinancement de sa chefferie.

Outre la construction de cet ouvrage a-t-il poursuivi plusieurs autres sont prévus au cours de cette année entre autres le projet de l’addiction d’eau potable dans trois groupements de la chefferie dont Kacheche, Itendey et Kama dans le but de lutter contre les maladies d’origine hydrique, la relance de l’agriculture de palmier, café et cacao dans un champs de multiplication dont la pépinière sera distribuée à la population ainsi que relancer l’élevage des porcs. ACP/ZNG/Kgd