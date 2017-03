Bientôt  l’asphaltage de l’aéroport de Mabimbi au Nord-Kivu

Kinshasa, 09 Mars 2017 (ACP).- La Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo (MONUSCO) a financé à hauteur de 1.500.000 dollars américains, les travaux d’asphaltage de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Mabimbi à Beni, dans la province du Nord-Kivu, a appris jeudi l’ACP d’une source proche de la SAFRICAS. Ces travaux sont exécutés par la société SAFRICAS dont la durée n’a pas été communiquée à l’ACP.

Selon cette source, les travaux consistent au renforcement de la couche de la piste d’atterrissage et aux travaux de topographie sur une longueur de 2,2 km de longueur et 30 mètres de largeur, en vue de permettre aux aéronefs d’atterrir et de décoller en toute sécurité. Il s’agit également de désenclaver le territoire national par voie aérienne compte tenu de l’étendue du pays.

Ces travaux d’asphaltage vont se poursuivre normalement au cours de ce mois de mars, indique cette source qui précise que la Société SAFRICAS a procédé à l’installation du chantier et à l’implantation du concasseur pour la production des grès, nécessaires pour la construction de la piste.

La source précise que l’asphaltage de cette piste s’inscrit dans le cadre du programme de la MONUSCO consistant à améliorer les conditions des vies des populations dans les zones post-conflits.

Dans le même cadre, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) procède actuellement à la réhabilitation du tronçon routier reliant le Burundi à la RDC, à partir d’Uvira dans la province du Sud-Kivu.

Ces travaux financés sur fonds propre de la MONUSCO vont durer 50 jours ouvrables. Ils sont exécutés par la compagnie des ingénieurs chinois de la MONUSCO sous la supervision de l’Offices des routes (OR). Long de 6 km, ce tronçon reliant le Burundi à la RDC au départ du Rond-point de Kamvirira à Uvira au Sud-Kivu se trouve en état de délabrement avancé, rappelle-t-on. ACP/FNG/Kayu/May