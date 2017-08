Le bilan de 100 jours du gouverneur a.i. du Haut-Katanga jugé positif

Lubumbashi, 09 Août 2017 (ACP).- Le bilan de 100 jours du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Célestin Pande Kapopo, est jugé positif, selon une mini enquête réalisée par la rédaction de l’ACP auprès d’un échantillon représentatif de différentes couches socio professionnelles de la province.

Sur le plan sécuritaire, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, a réussi à rassembler les différentes couches de la population jadis divisées par le tribalisme, mais qui aujourd’hui parlent d’un même langage. Grâce à son esprit d’écoute et son sens de dialogue, il a obtenu la reddition de plus de 300 ex-combattants qui ont été pris en charge et ont reçu de kits de réintégration sociale de la part de son gouvernement.

Il a aussi lancé « l’opération Kibunu », une réplique musclée contre la recrudescence du banditisme dans la province, ayant permis de neutraliser de nombreux groupes de malfrats et de récupérer des biens volés de paisibles citoyens.

Restauration de la cohésion au sein de la famille politique

Du point de vue politique, Célestin Pande Kapopo a restauré la cohésion au sein de sa famille politique. Les membres de la Majorité présidentielle travaillent désormais comme les maillons d’une même chaine accompagnant les actions du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange. Il s’est aussi impliqué de façon régulière dans l’organisation des activités de son parti le PPRD, telles que la tenue chaque semaine d’un café politique, l’adhésion des nouveaux membres.

Sur le plan sanitaire, il a procédé, au mois de juin, à la signature d’un contrat de partenariat entre le Haut-Katanga et l’hôpital indien Max Health care. En exécution de ce contrat, certaines maladies seront traitées à Lubumbashi par des spécialistes indiens et des sessions de formation seront organisées en Inde au profit du personnel médial du Haut Katanga.

A cela s’ajoute l’apport de la première dame de la RD Congo, Mme Olive Lembe Kabila, qui a lancé à l’hôpital du cinquantenaire de Karavia, à Lubumbashi, la campagne des interventions chirurgicales gratuites en faveur des enfants souffrants d’hydrocéphalie et de spina bifida.

Remise d’une quinzaine de transformateurs de 400 à 500 KVA

Dans le domaine de l’énergie, Célestin Pande Kapopo, a remis une quinzaine de transformateurs de 400 à 500 KVA à plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi comme à l’intérieur de la province, dans le cadre de la campagne dénommée « Pas un quartier sans électricité ».

Sur le plan des infrastructures, l’autorité provinciale du Haut-Katanga a procédé au lancement de travaux d’asphaltage et de réhabilitation de routes tant à Lubumbashi qu’à l’intérieur de la province pour faciliter la circulation de personnes et de leurs biens et la poursuite de la construction de la gare routière d’une capacité de 75 bus. Cette dernière sera dotée d’une station-service, des restaurants, des bureaux.

Celestin Pande Kapopo, qui a également réussi à stabiliser le prix du sac de la farine de maïs de 25 kg qui est passé de 40.000 FC à 14 voire 12.000 FC selon les endroits, a remis des égraineuses aux villages agricoles, sans oublié la remise des véhicules aux régies financières pour la mobilité du personnel chargé de maximiser les recettes de la province.

En ce qui concerne l’éducation, l’exécutif de la province a pris en charge des frais de participation aux examens d’Etat édition 2016-2017, de plus de 52.000 candidats finalistes et accordé un appui à la cité des jeunes dans la formation des élèves dans les filières telles que la soudure, la mécanique auto. Des vivres et non vivres, ont été remis aux hospices des vieillards et à avec l’institut Nuru pour aveugles de Kamalondo, victime d’un incendie.

En sport enfin, le gouverneur provincial est venu en aide aux équipes masculines engagées en coupe du Congo avec 45.000 USD chacune, et féminines qui ont remporté la 9ème édition de la coupe du Congo de football et à celles de basketball à la 34ème édition du championnat national. ACP/FNG/BSG/Wet/KJI