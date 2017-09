Le bilan de dix ans d’existence de la caisse de solidarité d’Isangi jugé positif

Kisangani, 13 Sept. 2017 (ACP).- Le président de la caisse de solidarité d’Isangi Samuel Yagase, a affirmé lors d’une interview à la presse locale que le bilan de dix années de cette caisse est positif.

D’après le président de la caisse de solidarité d’Isangi, les ressortissants des entités du territoire d’Isangi et les hommes de bonne volonté notamment les communautés de l’Ituri et du Sud – Kivu, ont collecté plus de 47. 000 USD pour prendre en charge 913 patients souffrants de maladie du sommeil dans cette contrée. Toutefois, Samuel Yagase a reconnu que la maladie du sommeil n’est pas éradiquée à Isangi, mais le taux de prévalence qui était supérieur à un (1) % au départ de l’ONG MSF/Belgique a – t – il indiqué, a baissé en dessous de 0,5% par rapport aux statistiques disponibles.

Par ailleurs le président de caisse de solidarité, a appelé les hommes de bonne volonté à soutenir d’avantage cette caisse, pour faire face à d’autres problématiques dont souffre la population d’Isangi notamment, le choléra, la fourniture des médicaments aux structures médicales et autres intrants médicales, a conclu Samuel Yagase. ACP/Fng/May/kji