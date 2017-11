Bilan de la phase de poules des éliminatoires de la Coupe du monde-Russie 2018

Kinshasa, 16 nov. 2017 (ACP).- Egypte, Maroc, Nigeria, Sénégal et Tunisie porteront, au mois de juin 2018, en Russie, les couleurs du continent africain à la Coupe du monde de football.

Chcun de ces cinq pays a déjà participé, au moins une fois, à une phase finale. Ce qui n’en fait pas pour autant des habitués, indique cafonline.com. Le Nigeria connaîtra sa 6ème participation depuis 1994. Il n’a manqué qu’une seule édition, celle de 2006. Le Maroc et la Tunisie reviendront pour la 5ème fois, l’Egypte pour la 3ème fois et le Sénégal pour la 2ème fois après une première expérience en 2002.

Cafonline.com relève encore que trois pays du Nord seront donc de la partie. Jamais, depuis 1998 et le passage à trente-deux équipes, ils n’avaient été aussi nombreux. En fait, en dehors de 1998 avec le Maroc et la Tunisie, les autres fois il n’y en avait qu’un seul.

utent, cette année, une équipe de la zone Ouest A, le Sénégal, et une équipe de la zone Ouest B, le Nigeria. Il est à noter encore que le Nigeria, la Tunisie, le Sénégal et le Maroc n’ont subi aucune défaite en 6 matches et que le Maroc est la seule équipe à n’avoir encaissé aucun but.

Au rang des éliminés figurent quelques grands noms du football continental, comme l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Victoires par pays : 4 Nigeria, Sénégal, Tunisie, RD Congo, Egypte ; 3 Maroc ; 2 Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Zambie, Ouganda, Cap Vert ; 1 Cameroun, Ghana, Gabon, Guinée, Afrique du Sud, Libye ; 0 Mali, Algérie, Congo. Nuls par pays : 4 Cameroun, Ghana, Mali ; 3 Burkina Faso, Gabon, Maroc, Ouganda ; 2 Algérie, Congo, Côte d’Ivoire, Nigeria, Sénégal, Tunisie, Zambie ; 1 Afrique du Sud, Egypte, Libye, RD Congo ; 0 Cap Vert, Guinée. Défaites par pays : 5 Guinée ; 4 Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Congo, Libye ; 2 Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Zambie ; 1 Burkina Faso, Cameroun, Egypte, Ghana, Ouganda, RD Congo ; 0 Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie. Classement des attaques : 14 buts RD Congo ; 12 buts Nigeria ; 11 buts Maroc, Tunisie ; 10 buts Burkina Faso, Sénégal ; 8 buts Egypte, Zambie ; 7 buts Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana ; 6 buts Guinée ; 5 buts Congo ; 4 buts Algérie, Cap Vert, Libye ; 3 buts Ouganda ; 2 buts Gabon ; 1 but Mali. Classement des défenses : 0 but Maroc ; 2 buts Ouganda ; 3 buts Sénégal ; 4 buts Egypte, Nigeria, Tunisie ; 5 buts Côte d’Ivoire, Ghana ; 6 buts Burkina Faso ; 7 buts Gabon, RD Congo, Zambie ; 9 buts Cameroun, Mali ; 10 buts Afrique du Sud, Libye ; 11 buts Algérie ; 12 buts Cap Vert, Congo ; 14 buts Guinée.

Sur les 12 matches du groupe C, 6 se sont terminés sur un résultat nul, plus étonnant sur un 0-0. ACP/Fng/Yhm/May