Bilan définitif des inondations de Boma

Boma, 09 Janv. 2017 (ACP).- Le bilan de la catastrophe naturelle qui a endeuillé la population de la ville de Boma dans la nuit du 26 au 27 décembre dernier fait état de 40 personnes tuées, indique le rapport établi au terme d’une réunion d’évaluation samedi dernier du comité de gestion de cette crise en présence des organismes internationaux, notamment l’Unicef, l’OMS et d’autres spécialisés dans des catastrophes naturelles.

Des 40 décès, 27 ont été inhumés honorablement et 13 sont disparus.

Les quarante décès ventilés par sexe ont donné 14 hommes dont 9 enfants et 5 adultes tandis que les femmes ont fait un total de 26 femmes dont 21 enfants et 5 adultes.

Par rapport au ménages sinistrés et à localiser, 3.465 dont 1.181maisons totalement détruites ou emportées enregistrées. Sur les 1.181 maisons écroulées, la commune de Kalamu en a compté 882, la commune de Nzadi 148 et celle de Kabondo 02 maisons, l’agglomération Sindi/Boma Bungu : 119 maisons et enfin à Lovo/Manterne (Boma Bungu) situé à 22 km de Boma 30 maisons.

Les infrastructures publiques détruites ont été dénombrées à 17 écoles inondées, 11 classes écroulées, avec des pertes en matériels scolaires, dont 60 bancs cassés, 3 toilettes emportées tandis que pour les structures sanitaires 14 structures sanitaires (Centre de santé et centres hospitaliers) affectés dont 4 structures étatiques et 10 structures privées. ACP/Kayu/Wet