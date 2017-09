Bonne organisation de l’ACAMIL de Kananga

Kananga, 26 Sept. 2017 (ACP).- Le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Steve Mbikayi, qui a visité, samedi, l’Académie militaire (ACAMIL) de Kananga, lors de son récent séjour de travail au chef-lieu de la province du Kasaï Central, a apprécié la bonne marche et la parfaite organisation interne de cet établissement de formation des futurs officiers des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo).

Saluant le savoir-faire de son personnel et reconnaissant l’apport positif de son équipement et de son matériel didactique, il s’est engagé de tout mettre en œuvre pour plaider la cause de l’ACAMIL auprès des instances supérieures afin de préserver sa notoriété.

Steve Mbikayi a saisi l’occasion pour exhorter les jeunes gens de deux sexes répondant aux critères exigés de suivre une formation à cette Académie en vue de participer à la défense de l’intégrité territoriale du pays.

Fin des examens de fin d’études

Par ailleurs, le commandant de l’ACAMIL, le général de brigade Tabu Mayuto Etienne, s’est félicité du bon déroulement, du 19 au 23 septembre dernier, des examens des élèves-officiers de la 29e promotion ordinaire et de la 13ème session spéciale.

Il a encouragé les membres de jury pour la qualité du travail abattu pour la crédibilité de cet Académie. ACP/Mat/Wet