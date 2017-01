Le Botswana en faveur du retour du Maroc à l’UA

Kinshasa, 10 janv. 2017 (ACP).– Le Botswana compte parmi les pays qui soutiennent le retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA), a déclaré son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Pelonomi Venson-Moitoi, candidate à la succession de Mme Nkosazana Dlamini Zuma, à la présidence de la Commission de l’UA, a rapporté mardi l’agence panafricaine de presse.

Pelonomi Venson-Moitoi, a fait cette déclaration à Rabat, au terme d’une rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar.

« Au cours de cette réunion, nous avons discuté de différents aspects de la coopération entre le Maroc et le Botswana, dans le but de renforcer et de développer cette coopération, au service des intérêts de nos deux peuples », a déclaré Mme Venson-Moitoi.

Elle a exprimé sa conviction que le Maroc et le Botswana pourraient servir de « modèle à suivre pour le continent africain ».

Le ministre du Botswana a également salué l’engagement ferme de la présidence marocaine de la 22ème Conférence des Parties (COP22) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en faveur de la protection de l’environnement. ACP/Mat/May