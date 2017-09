Les boxeurs boudent le Gala international de la Fondation Ipoma

Kinshasa, 08 septembre 2017 (ACP).- Les boxeurs ont boudé le gala international à caractère humanitaire de la Fondation Ipoma organisé avec l’appui du Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/sida.

Initiative pourtant très louable de M. Dada Stone Ipoma, fondateur et compatriote installé en Europe en séjour dans la capitale, ce gala devait se dérouler du vendredi 1er au dimanche 3 septembre dernier au stadium YMCA, dans la commune de Kalamu, a appris vendredi l’ACP.

Les boxeurs avaient bel et bien effectué le déplacement sur le lieu durant les 3 jours mais étaient très déçus de la modicité de la prime et l’organisateur s’en était certainement mal pris et n’a pas su les convaincre du caractère humanitaire de l’organisation qui visait entre autres : le soutien aux enfants orphelins ou atteints du sida de la pédiatrie de Kalembe Lembe ainsi que le renforcement des capacités par l’éducation, sport et santé. Le montant prévu pour les participants n’a pas été révélé à la presse indique-t-on. ACP/FNG/Mat/Kgd