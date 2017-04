La braise de menage à Mbujimayi provient du Kasaï Central

Mbuji-Mayi, 22 avril 2017 (ACP).- La braise utilisée dans les ménages de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental, provient des localités de la province voisine du Kasaï Central, a déclaré à l’ACP M. Charles Kamanga, chef de Projet Makala au Kasaï de l’Est.

Il a précisé qu’il n’y a pas de coupe d’arbres pour la fabrication de la braise au Kasaï Oriental où une carence est observée dans les villages environnants, à cause notamment d’un abattage systématique et non réglementé des arbres par des exploitants forestiers. C’est pour éviter la rupture de stocks dans la province que la braise est importée avec des conséquences que cela entraîne dans la structure de prix.

Cette braise est acheminée en grande quantité par des colporteurs à vélo qui parcourent des longues distances pendant autant de jours, sur des routes quasi impraticables.

Charles Kamanga souligne que pour faire face à cette désertification de la province du Kasaï Oriental, Projet Makala a réalisé un reboisement de 175 ha qui couvrent l’axe Kankelenge, Mabaya dans le territoire de Lupatapata, ainsi que Mwene Ditu et Luilu dans la province de Lomami. ACP/Zng/May