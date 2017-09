Bruno Bla signe pour une année avec le FC Saint Eloi Lupopo

Kinshasa 01 septembre 2017 (ACP).- L’ivoirien Bruno Bla vient de signer jeudi pour une année comme entraineur du FC Saint Éloi Lupopo de Lubumbashi à l’hôtel Pacifique de Lingwala. L’objectif assigné au nouveau coach de cheminots est de qualifier l’équipe en phase de play-off de la LINAFOOT cette saison a déclaré le président Faustin Bokonda Balela.

Le coach Bruno Bla commence les entraînements avec son nouveau club ce vendredi 1er septembre. Pour lui, il doit remporter la 23ème édition de la LINAFOOT et à long terme, il compte apporter son expertise dans la professionnalisation du club or et bleu.

Somme toute, Il hérite d’un club qui, après avoir perdu en finale de la coupe du Congo face à Maniema Union la saison dernière, a l’ambition de redorer son image et rentrer en compétition africaine. ACP/FNG/Kayu/KGD