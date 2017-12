Bruno Tshibala exhorte les responsables des établissements de l’ESU à privilégier le dialogue

Kinshasa, 06 Déc. 2017 (ACP).- Le Premier ministre, Bruno Tshibala, a exhorté les responsables des établissements de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU) à privilégier le dialogue entre les parties prenantes dans la fixation des frais académiques, lors des échanges qu’il a eus lundi avec une délégation des recteurs et directeurs généraux des universités et instituts supérieurs de la RDC.

S’exprimant à l’issue de ces échanges, le directeur général de l’Institut supérieur pédagogique (ISP) de Mbandaka, le Pr Patrick Mawa, a indiqué que ces échanges ont porté sur la fixation des frais académiques et le taux de change. Désormais, a-t-il annoncé, le taux des frais académiques à payer par les étudiants devra être fixé après dialogue entre les parties prenantes, à savoir le comité de gestion, le corps académique et la coordination des étudiants, « chaque province ayant ses réalités ».

Le compromis trouvé par les parties sur les frais académiques, a souligné le Pr Mawa , sera présenté au ministre de tutelle qui , à son tour, le soumettra au Premier ministre.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikayi, qui a reçu mission du Premier ministre de poursuivre les entretiens avec les chefs d’établissements, a, pour sa part, souligné que la hauteur des frais académiques est maintenue par le gouvernement à celle de l’année académique passée. Il a, à cet effet, exhorté les responsables des universités à bannir l’exagération dans la fixation des frais académiques.

