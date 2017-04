Bruno Tshibala Nzenze exprime toute sa gratitude au Président Josepgh Kabila Kabange

Kinshasa, 11 avril 2017 (ACP).- M. Bruno Tshibala Nzenze, nouveau Premier ministre, a exprimé toute sa gratitude au Président Joseph Kabila Kabange pour avoir porté son choix sur sa modeste personne en le nommant Premier ministre.

M. Bruno Tshibala a fait cette déclaration lundi, à l’issue d’un entretien, à Kinshasa, avec le Président de la République, Joseph Kabila Kabange.

Il a mis à profit l’occasion qui lui a été offerte pour remercier le « Rassemblement des forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement » d’avoir présenté son nom au Chef de l’Etat en vue de diriger le gouvernement d’union nationale. « J’ai dit au Président qu’étant formé dans l’école d’Etienne Tshisekedi, non seulement la confiance placée en moi ne sera pas déçue, mais j’entends aussi faire tout ce qui est possible pour que l’accord du 31 décembre 2016 soit appliqué efficacement », a déclaré le nouveau Premier ministre.

A ses camarades de l’UDPS, il leur a dit qu’il sera toujours fidèle aux principes de valeur de son parti, l’UDPS. M. Bruno Tshibala a en outre lancé un vibrant appel à tous les Congolais pour qu’ils soutiennent le gouvernement d’union nationale qu’il dirige et toutes les institutions du pays, en vue de l’organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes.

En réponse à une question, le nouveau Premier ministre a déclaré qu’il venait de recevoir du Chef de l’Etat des instructions et des orientations en vue de la formation du gouvernement d’union nationale dans le bref délai. « Nos entretiens se sont bien passés dans un climat de confiance et de compréhension », a-t-il encore dit, ajoutant que le Président de la République lui a donné des instructions parce que l’objectif c’est de réussir.

Il a, à cette occasion, révélé les défis majeurs que le gouvernement d’union nationale est appelé à relever à savoir, l’organisation des élections, l’amélioration du cadre macroéconomique et la question de sécurité.

« A toutes ces questions, sous la direction du gouvernement, nous allons nous y employer avec la volonté et la détermination de réussir », a-t-il conclu.ACP/Kayu/FNG/Wet